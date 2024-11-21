Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 14, Center Building Hapulico Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Phát triển và hoàn thiện các ứng dụng.
• Duy trì các ứng dụng hiện có.
• Viết mã đáp ứng tiêu chuẩn hệ thống máy tính.
• Phương pháp phân tích hiệu quả giải quyết yêu cầu hệ thống phần mềm.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Biết khái niệm căn bản về quy trình phát triển phần mềm, lập trình hướng đối tượng, mô hình MVC.
• Có kiến thức về C#, .NET.
• Có kiến thức về lập trình Web ( HTML5, CSS, Javascript, jQuery....).
• Có kiến thức về cơ sở dữ liệu.
Ham học hỏi, yêu thích lập trình, có khả năng tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề
Ưu tiên các ứng vên có kinh nghiệm về tài chính ngân hàng chứng khoán

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: từ 2 năm kinh nghiệm: 15.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ
• Cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí (hoạt động ngoại khóa hàng tháng, kỷ nghỉ lễ tết, nghỉ mát 2 lần/ năm...) do công ty tổ chức hàng năm tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp.
• Thưởng theo dự án, thưởng CBNV xuất sắc, ngoài ra còn có các khoản trợ cấp hàng tháng như sau :
- Trợ cấp đi lại
- Trợ cấp ăn trưa
- Du lịch hằng năm trong, ngoài nước
- Câu lạc bộ Game, bóng đá (Thứ 2, thứ 6 hàng tuần ra sân).
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 sáng thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt

Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Center Building Hapulico Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

