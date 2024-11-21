Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14, Center Building Hapulico Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Phát triển và hoàn thiện các ứng dụng.

• Duy trì các ứng dụng hiện có.

• Viết mã đáp ứng tiêu chuẩn hệ thống máy tính.

• Phương pháp phân tích hiệu quả giải quyết yêu cầu hệ thống phần mềm.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Biết khái niệm căn bản về quy trình phát triển phần mềm, lập trình hướng đối tượng, mô hình MVC.

• Có kiến thức về C#, .NET.

• Có kiến thức về lập trình Web ( HTML5, CSS, Javascript, jQuery....).

• Có kiến thức về cơ sở dữ liệu.

Ham học hỏi, yêu thích lập trình, có khả năng tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề

Ưu tiên các ứng vên có kinh nghiệm về tài chính ngân hàng chứng khoán

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: từ 2 năm kinh nghiệm: 15.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ

• Cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí (hoạt động ngoại khóa hàng tháng, kỷ nghỉ lễ tết, nghỉ mát 2 lần/ năm...) do công ty tổ chức hàng năm tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp.

• Thưởng theo dự án, thưởng CBNV xuất sắc, ngoài ra còn có các khoản trợ cấp hàng tháng như sau :

- Trợ cấp đi lại

- Trợ cấp ăn trưa

- Du lịch hằng năm trong, ngoài nước

- Câu lạc bộ Game, bóng đá (Thứ 2, thứ 6 hàng tuần ra sân).

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 sáng thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt

