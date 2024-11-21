Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển sản phẩm fintech Tikop. Cung cấp sản phẩm ứng dụng thanh toán và chuyển tiền với số lượng giao dịch rất lớn, đòi hỏi hiệu năng xử lý cao

Tham gia làm rõ nghiệp vụ, thiết kế giải pháp, phát triển nâng cấp hệ thống theo yêu cầu

Tham gia review thiết kế, review code, tối ưu hệ thống đáp ứng lưu lượng truy cập cao

Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới nâng cao chất lượng, tối ưu nguồn lực phát triển

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ sư phần mềm.

Có 5+ năm kinh nghiệm trong việc phát triển bằng ngôn ngữ java

Thành thạo các framework Java như Spring Boot, JPA ... và một số design pattern thông dụng

Tư duy về thiết kế hướng đối tượng và nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng đối tượng ...

Thành thạo SQL, có kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, Postgres, noSQL, có khả năng tối ưu CSDL

Ưu tiên có hiểu biết về nghiệp vụ tài chính, ham học hỏi tìm tòi sáng tạo cái mới

Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực; chế độ thưởng hấp dẫn;

Trợ cấp ăn trưa bằng coupon tại Canteen Công ty, vé gửi xe miễn phí;

Chế độ bảo hiểm và nghỉ phép theo luật lao động; khám sức khỏe định kỳ;

Chương trình đào tạo, huấn luyện liên tục; Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp;

Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ;

CLB chăm lo sức khỏe tinh thần như yoga, bóng đá, đọc sách...

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, năng động;

Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap

