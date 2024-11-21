Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Funtap
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty Cổ phần Funtap

Backend Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty Cổ phần Funtap

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển sản phẩm fintech Tikop. Cung cấp sản phẩm ứng dụng thanh toán và chuyển tiền với số lượng giao dịch rất lớn, đòi hỏi hiệu năng xử lý cao
Tham gia làm rõ nghiệp vụ, thiết kế giải pháp, phát triển nâng cấp hệ thống theo yêu cầu
Tham gia review thiết kế, review code, tối ưu hệ thống đáp ứng lưu lượng truy cập cao
Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới nâng cao chất lượng, tối ưu nguồn lực phát triển

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ sư phần mềm.
Có 5+ năm kinh nghiệm trong việc phát triển bằng ngôn ngữ java
Thành thạo các framework Java như Spring Boot, JPA ... và một số design pattern thông dụng
Tư duy về thiết kế hướng đối tượng và nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng đối tượng ...
Thành thạo SQL, có kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, Postgres, noSQL, có khả năng tối ưu CSDL
Ưu tiên có hiểu biết về nghiệp vụ tài chính, ham học hỏi tìm tòi sáng tạo cái mới

Tại Công ty Cổ phần Funtap Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực; chế độ thưởng hấp dẫn;
Trợ cấp ăn trưa bằng coupon tại Canteen Công ty, vé gửi xe miễn phí;
Chế độ bảo hiểm và nghỉ phép theo luật lao động; khám sức khỏe định kỳ;
Chương trình đào tạo, huấn luyện liên tục; Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp;
Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ;
CLB chăm lo sức khỏe tinh thần như yoga, bóng đá, đọc sách...
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, năng động;
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Funtap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Funtap

Công ty Cổ phần Funtap

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

