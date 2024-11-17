Tuyển Backend Developer Công ty TNHH cung cấp dịch vụ viễn thông phương thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty TNHH cung cấp dịch vụ viễn thông phương thảo
Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 35 Triệu
Phát triển hệ thống có lượng khách hàng, số lượng giao dịch và giá trị giao dịch rất lớn
Tham gia vào các công đoạn: kiến trúc hệ thống, thiết kế chức năng, lập trình, unit test, viết tài liệu chức năng, tối ưu performance...
Lập trình hệ thống các ứng dụng trên nền Java Core, Java Spring Boot và các hệ thống Middleware trên nền tảng java
Viết code và Unit test theo mô hình phát triển DevOps CI/CD
Tối ưu performance các xử lý giải thuật
Tham gia tìm hiểu các công nghệ, kỹ thuật mới
Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín
Có khả năng đọc viết tiếng Anh cơ bản (TOEICS: 450 trở lên)
Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí phát triển phần mềm
Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình thông dụng như Java; .Net; Go; NodeJS và có kinh nghiệm phát triển trên Framework và thư viện: Spring, Spring boot, Spring Cloud, .NET Framework, Spark, Hibernate, MyBatis
Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu: SQL, no SQL
Có hiểu biết về Git và Git Flow
Tại Công ty TNHH cung cấp dịch vụ viễn thông phương thảo Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Upto 35.000.000 VNĐ
Môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH cung cấp dịch vụ viễn thông phương thảo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
