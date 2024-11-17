Tuyển Backend Developer Công ty TNHH cung cấp dịch vụ viễn thông phương thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Phát triển hệ thống có lượng khách hàng, số lượng giao dịch và giá trị giao dịch rất lớn

Tham gia vào các công đoạn: kiến trúc hệ thống, thiết kế chức năng, lập trình, unit test, viết tài liệu chức năng, tối ưu performance...

Lập trình hệ thống các ứng dụng trên nền Java Core, Java Spring Boot và các hệ thống Middleware trên nền tảng java

Viết code và Unit test theo mô hình phát triển DevOps CI/CD

Tối ưu performance các xử lý giải thuật

Tham gia tìm hiểu các công nghệ, kỹ thuật mới

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín

Có khả năng đọc viết tiếng Anh cơ bản (TOEICS: 450 trở lên)

Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí phát triển phần mềm

Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình thông dụng như Java; .Net; Go; NodeJS và có kinh nghiệm phát triển trên Framework và thư viện: Spring, Spring boot, Spring Cloud, .NET Framework, Spark, Hibernate, MyBatis

Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu: SQL, no SQL

Có hiểu biết về Git và Git Flow

Tại Công ty TNHH cung cấp dịch vụ viễn thông phương thảo Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 35.000.000 VNĐ

Môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH cung cấp dịch vụ viễn thông phương thảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin