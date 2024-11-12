Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11B Cát Linh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia phát triển nền tảng quản lý tài sản, luồng giao dịch của từng sản phẩm đầu tư trên các kênh khác nhau (mobile, web)

- Phát triển các ứng dụng và API có lượng giao dịch lớn, độ trễ thấp và hiệu năng cao, tham gia tối ưu hóa các API, database để đảm bảo chất lượng sử dụng Spring Boot, Vue...

- Tích hợp với các hệ thống hỗ trợ khác như CRM, DWH, các hệ thống trao đổi thông tin, gửi nhận thông tin, hệ thống bảo mật, phân quyền...

- Đề xuất giải pháp công nghệ và kiến trúc hệ thống, tư duy và thiết kế hệ thống có khả năng mở rộng cao, đáp ứng yêu cầu tổng quát của nghiệp vụ.

- Sử dụng công cụ test để đảm bảo chất lượng code

- Tìm hiểu các công nghệ mới nhất và lên chiến lược áp dụng cho hệ thống hiện tại.

- Quản lý tiến độ và báo cáo hàng ngày

- Thực hiện các nhiệm vụ được các cấp quản lý giao cho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn:

- Tốt nghiệp cử nhân Đại học Công nghệ, ĐH Bách Khoa, Bưu chính Viễn thông...các chuyên ngành có liên quan

- Có chứng chỉ OCP/OCM là một lợi thế.

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc với Spring Boot

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng

3. Kỹ năng

- Hiểu biết về Java và thành thạo Spring Boot

- Có hiểu biết về FE framework như Vue, React, Flutter là một lợi thế

- Có kiến thức chắc chắn thiết kế và phát triển API.

- Thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ nhưng không giới hạn như Oracle, Postgres, MySQL, SQL Server... hoặc CSDL khác như MongoDB

- Có khả năng build, customize các dự án spring boot

4. Khả năng

- Sáng tạo, tiếp thu công nghệ mới nhanh.

- Chịu được áp lực công việc, kiên trì và có tinh thần giải quyết khó khăn.

- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm với công việc.

- Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP Thì Được Hưởng Những Gì

