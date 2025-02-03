Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NOVOPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân phú

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Phối hợp cùng BGĐ xây dựng và triển khai chiến lược & kế hoạch Marketing online/offline của nhãn hàng phụ trách

• Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh của nhãn hàng và đề xuất các giải pháp cải tiến.

• Phân tích ngành, đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu thị trường cập nhật xu hướng và biến động thị trường để đề xuất kế hoạch phù hợp.

• Xây dựng kênh bán hàng qua sàn thương mại điện tử

• Đào tạo, huấn luyện, phân công và kiểm tra công việc ngày/ tuần/ tháng/ quý của đội nhóm.

• Xây dựng ý tưởng phát triển sản phẩm mới của nhóm sản phẩm phụ trách.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Là ABM có tiềm năng muốn phát triển thành BM hoặc đã Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý Nhãn Hàng, ưu tiên trong lĩnh vực dược phẩm/ mỹ phẩm/mẹ bé/ thực phẩm bổ sung hoặc FMCG.

• Kỹ năng phân tích tốt và khả năng lập kế hoạch chiến lược.

• Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

• Chăm chỉ, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Y dược, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan.

• Hiểu biết về Digital Marketing và các công cụ Digital marketing

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NOVOPHARM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NOVOPHARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.