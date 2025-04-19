Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Phúc Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 27 Triệu

Mức lương 25 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 - 7 đường D52, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Đề xuất & triển khai chiến lược tăng cường nhận diện thương hiệu, thu hút khách hàng mới.

Nghiên cứu & đề xuất các hoạt động phát triển thương hiệu dựa trên tầm nhìn và mục tiêu kinh doanh của công ty.

Phối hợp với các bộ phận Phát triển sản phẩm, Bán hàng... để đề xuất và triển khai nhanh chóng, hiệu quả các chiến dịch quảng bá thương hiệu, bán hàng nhằm gia tăng doanh thu cho nhãn hàng theo KPI đề ra.

Dự kiến các rủi ro và khủng hoảng thương hiệu để có hướng xử lý kịp thời.

Chuyển đổi khách hàng hiện hữu thành khách hàng trung thành thông qua các chiến dịch tăng cường mức độ yêu thích thương hiệu và chăm sóc khách hàng.

Đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu và thông điệp quảng cáo trên tất cả các kênh truyền thông.

Quản lý hình ảnh thương hiệu và điều chỉnh cách thương hiệu được đối tác, khách hàng và công chúng nhận thức.

Xây dựng các công cụ sản xuất và quản lý nội dung, hình ảnh, tài liệu phục vụ cho việc quảng bá thương hiệu và hỗ trợ bán hàng.

Giám sát các hoạt động bán hàng, quảng cáo để đảm bảo tính nhất quán với chiến lược phát triển thương hiệu và sản phẩm.

Phân tích xu hướng thị trường, hành vi người tiêu dùng và các hoạt động của đối thủ cạnh tranh để có các đề xuất cho phát triển thương hiệu.

Mở rộng tiềm năng phát triển thương hiệu qua các đối tượng tiềm năng, các hội nhóm chuyên môn.

Hoạch định chiến lược gia nhập thị trường mới.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch qua các chỉ số hiệu suất chính (KPIs).

Điều chỉnh chiến lược khi cần thiết để đạt được mục tiêu tốt hơn.

Ưu tiên ứng viên có Portfolio.

Kinh nghiệm 3 năm vị trí tương đương tại các công ty FMCG, Audio, Mobile, công ty Công nghệ hoặc các agency chuyên về marketing, thương hiệu.

Kỹ năng: sáng tạo, xây dựng và phát triển thương hiệu.

Kiến thức: về marketing, nghiên cứu thị trường, phát triển phân phối sản phẩm & các hoạt động tiếp thị trên nền tảng digital.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing.

Giao tiếp tốt, xử lý sự cố, giải quyết vấn đề.

Kỹ năng làm kế hoạch và thuyết trình bằng tiếng Anh tốt.

Có kinh nghiệm về các hoạt động xây dựng & phát triển thương hiệu đặc biệt là các hoạt động chuyên môn về Trade Marketing là lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Phúc Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp Laptop

Du lịch 1 lần/năm

Thưởng các ngày lễ, Tết, trung thu, sinh nhật,...

Bảo hiểm khoảng 70%/thang lương quy định của công ty

Lương tháng 13, thưởng cuối năm dựa trên tình hình kinh doanh của công ty

Chế độ nghỉ phép, lễ tết theo đúng quy định hiện hành

Ưu đãi mua hàng 40% - 45% khi trở thành nhân viên chính thức

Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm/lần

Phụ cấp thâm niên khi gắn bó từ 3 năm trở lên

Môi trường lành mạnh, chuyên nghiệp, phát triển

Làm việc với các thương hiệu nổi tiếng như JBL, Sennheiser, Alpha Works, Harman/Kardon, AKG, TEAC,...

