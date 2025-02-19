Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, Khu P, Tòa nhà Hateco Apollo, đường Xuân Phương, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Làm việc trực tiếp với khách hàng để thu thập và làm rõ yêu cầu nghiệp vụ.
- Thực hiện phân tích và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ.
- Đào tạo, giải thích cho các lập trình viên hiểu rõ nghiệp vụ & mong muốn của khách hàng.
- Tham gia nghiệm thu phần mềm đảm bảo phần mềm đáp ứng đúng, đủ yêu cầu của khách hàng
- Có thể đi công tác trong ngày.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ và cách vận hành của các hệ thống chuỗi cung ứng, smart warehouse.
- Có khả năng xây dựng giải pháp cho hệ thống.
- Có khả năng xây dựng và thiết kế tài liệu đặc lả yêu cầu nghiệp vụ.
- Có khả năng nghiên cứu các hệ thống chuỗi cung ứng, smart warehouse của các đối thủ để cải tiến, phát triển sản phẩm của công ty.
- Có khả năng trao đổi trực tiếp với khách hàng để thu thập yêu cầu nghiệp vụ.
- Có hiểu biết về hệ thống ERP, MES.
- Có kỹ năng quản lý dự án là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:
- Thu nhập từ 14.000.000đ - 20.000.000đ++/tháng. Performance review 2 lần/năm và đột xuất;
- Thưởng sinh nhật, lễ, tết, quý, tháng lương 13,...;
- Công tác: Công tác phí, ăn ca, xe Công ty đưa đón,..;
- Chế độ phép linh hoạt 1 ngày/tháng áp dụng từ khi thử việc.
Chế độ sức khỏe cho nhân viên:
- Chế độ BHXH theo cấp bậc và thâm niên công tác;
- Tài trợ 100% thẻ BHSK Bảo Việt cho NLĐ và con đầu tiên, 70% cho con thứ 2,... khám tại tất cả các BV Công và Quốc tế;
- Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm tại Bệnh viện dịch vụ 5 sao.
Tiện ích văn phòng:
- Không gian làm việc đầy đủ tiện nghi (văn phòng làm việc xanh, tủ lạnh, lò vi sóng..; siêu thị, nhà hàng, bể bơi, gym, bi-a, hair salon, trường mầm non ngay bên cạnh)
- Cơm văn phòng tự chọn.
Đào tạo:
- Đào tạo nội bộ, đào tạo ngoài kiến thức chuyên môn, kỹ năng... phục vụ công việc.
Các hoạt động sôi nổi:
- Du xuân, du lịch hè, family day 3 lần/năm;
- Cấp quỹ Entertainment 100k/người/tháng theo team/phòng ban;
- Tổ chức sinh nhật cho CBNV định kỳ 01 lần/tháng;
- Câu lạc bộ, giải bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bi-a, esport,...
Thời gian làm việc: Từ T2 - hết thứ 6, thứ 7 làm việc/ nghỉ cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Khu P - Tòa nhà Hateco Apollo, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

