Tuyển Business Analyst VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phân tích yêu cầu từ khách hàng và phát triển các đặc tả kỹ thuật cho dự án. Hợp tác với các bên liên quan trong quá trình phát triển ý tưởng của sản phẩm.
Chuẩn bị các công việc phát triển sản phẩm đầy đủ như phân tích, xây dựng ý tưởng, tạo mẫu thử, khung dây, thiết kế mô phỏng/giao diện, viết yêu cầu sản phẩm.
Hỗ trợ các bộ phận và khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm.
Soạn thảo các tài liệu như Tài liệu Yêu Cầu Kinh Doanh (BRD), Tài liệu Đặc Tả Chức Năng (FSD), Hướng dẫn Sử Dụng (UG), Nghiên Cứu Tính Năng và các tài liệu khác theo yêu cầu.
Hỗ trợ đội quản lý triển khai sản phẩm đúng thời hạn. Cung cấp báo cáo định kỳ về trạng thái các nhiệm vụ và tiến độ dự án.
Truyền đạt mục tiêu sản phẩm, định hướng và lộ trình sản phẩm đến đội của bạn một cách hiệu quả. Duy trì luồng thông tin nhất quán giữa đội sản phẩm và các bên liên quan.
Tổ chức thử nghiệm, đánh giá và khảo sát khách hàng để hiệu chỉnh sản phẩm.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong vai trò phân tích nghiệp vụ. đặc biệt với ứng dụng di động hoặc website với thành tích đã được chứng minh về phát triển sản phẩm thành công.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm
Có kỹ năng phân tích tốt, có khả năng suy nghĩ một cách có hệ thống và chú ý đến chi tiết.
Quen thuộc và có kinh nghiệm trực tiếp viết Tài liệu Yêu Cầu Kinh Doanh (BRD), Tài liệu Trường Hợp Sử Dụng (Use Case Document), Tài liệu Đặc Tả Chức Năng (FSD) và chuẩn bị mẫu giao diện người dùng (UI Mockups).
Kỹ năng giao tiếp và tương tác mạnh mẽ, bằng lời nói và viết. Có khả năng biểu đạt ý tưởng một cách rõ ràng và súc tích.
Kinh nghiệm làm việc với các nguyên tắc và công cụ phát triển Agile.
Kinh nghiệm trong UI/UX với tư duy hướng người dùng; khả năng thiết kế wireframe sử dụng Figma, Balsamiq hoặc các công cụ khác.
Hiểu biết tốt về quy trình và phương pháp kiểm thử. Ưu tiên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm di động và web.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 20M - 30M, thưởng tháng 13, quà Trung Thu, quà Tết, v.v.
Xét duyệt tăng lương hàng năm dựa trên hiệu quả làm việc
Cung cấp thiết bị trong quá trình làm việc
Tham gia happy hour vào các buổi chiều, team building, company trip hằng năm
Hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

