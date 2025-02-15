Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Sun Grand Ancora, 3 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

Tìm hiểu, nghiên cứu giải pháp quản trị quan hệ khách hàng CRM (Salesforce).

Tư vấn các phương án hiệu quả cho khách hàng về xây dựng hệ thống CRM.

Trình bày giải pháp cho khách hàng.

Hỗ trợ trong việc tổ chức triển khai giải pháp cho khách hàng.

2. TRIỂN KHAI

Lập kế hoạch khảo sát và phân tích yêu cầu của khách hàng.

Khảo sát và thu thập yêu cầu người dùng.

Lập tài liệu phân tích yêu cầu người dùng, phân tích yêu cầu phần mềm.

Xác định công nghệ, giải pháp nghiệp vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến yêu cầu người dùng.

Lập tài liệu thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết.

Nghiên cứu customize hệ thống Salesforce phù hợp với đặc thù yêu cầu nghiệp vụ.

Hỗ trợ test nghiệp vụ cho đội dự án, viết test cases.

Tham gia vào đội triển khai dự án cho Khách hàng, đối tác của Công ty với vai trò tư vấn giải pháp, đào tạo người dùng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Hệ thống thông tin, Toán tin Ứng dụng hoặc các ngành kinh tế và yêu thích CNTT.

Có kinh nghiệm triển khai hệ thống CRM hoặc ERP từ 4 năm trở lên (ưu tiên có kinh nghiệm triển khai Salesforce)

Am hiểu về các nghiệp vụ quản trị bán hàng, quản lý hàng hóa, quy trình quản trị bán hàng (bán lẻ, bán sỉ), chuỗi cung ứng.

Có tư duy tốt về phân tích hệ thống.

Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhóm nội bộ và khách hàng bên ngoài để thu thập và trao đổi các yêu cầu nghiệp vụ/chức năng.

Có khả năng viết test case

Tiếng Anh tốt.( TOEIC 800 hoặc IELTS 7.0) hoặc giao tiếp thành thạo

Tự nâng cao năng lực chuyên môn, kèm cặp những người khác và có khả năng làm việc theo nhóm.

Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc được giao.

Có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc.

Tại Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thương lượng và cạnh tranh căn cứ theo năng lực.

Các khoản hỗ trợ: ăn trưa, máy tính, điện thoại, gửi xe,...

Thưởng: Thưởng Lễ, Tết, Thưởng kinh doanh, Thưởng lợi nhuận, Thưởng dự án, Thưởng KPI, Commission,...tùy theo mỗi vị trí

Chế độ nâng lương: đánh giá, điều chỉnh 1 lần/ năm.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Phúc lợi khác: Bảo hiểm sức khỏe GMS-care; Khám sức khỏe định kỳ; Du lịch; Teambuilding, ...

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nghỉ phép: tối thiểu 12 ngày phép/năm, chính sách nghỉ phép tăng thêm theo level

Phát triển nghề nghiệp: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn được cấp chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí; tiếp cận những công nghệ mới nhất; Cơ hội tham gia các dự án với các đối tác lớn và cộng tác với những chuyên gia hàng đầu; Cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.

Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, cởi mở và tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys)

