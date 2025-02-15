Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Bắc Hà, Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các bên liên quan kinh doanh để xác định và phân tích nhu cầu kinh doanh, yêu cầu dự án và giải pháp công nghệ.

Làm cầu nối giữa đội ngũ kỹ thuật và bên liên quan kinh doanh để đảm bảo rằng các giải pháp công nghệ được đề xuất phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Tạo và duy trì tài liệu yêu cầu dự án, bao gồm phân tích nghiệp vụ, đặc tả hệ thống và tài liệu quy trình.

Viết truy vấn và sử dụng kỹ thuật mô hình hóa dữ liệu để phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến dữ liệu.

Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch dự án, theo dõi tiến độ và đảm bảo các dự án hoàn thành đúng hạn.

Phối hợp với đội ngũ QC để đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua việc xác định các tiêu chuẩn kiểm thử và hỗ trợ trong quá trình kiểm thử.

Tham gia vào các cuộc họp dự án để cung cấp thông tin đầu vào, phản hồi và cập nhật về tiến độ dự án.

Thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích cạnh tranh để hỗ trợ việc đề xuất các giải pháp công nghệ mới và cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp đại học trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Kinh doanh, Quản lý Hệ thống Thông tin, hoặc lĩnh vực liên quan.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò Phân tích Kinh doanh hoặc Phân tích Hệ thống trong môi trường IT.

Kỹ năng giao tiếp và phân tích mạnh mẽ, khả năng làm việc với cả đội ngũ kỹ thuật và các bên liên quan kinh doanh.

Hiểu biết vững chắc về quy trình phát triển phần mềm và phương pháp luận Agile.

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ phân tích và quản lý dự án như JIRA, Confluence, hoặc tương đương.

Khả năng đọc hiểu và tạo tài liệu kỹ thuật, yêu cầu dự án và tài liệu quy trình làm việc.

Tiếng Anh đọc, viết tốt.

Tại Công ty Cổ phần METUB Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: lương cứng thoả thuận theo năng lực

Lương tháng 13, thưởng performance

Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc

Thưởng theo chính sách của công ty bao gồm thưởng dịp lễ, Tết, sự kiện của công ty

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

12 ngày phép + ngày nghỉ sinh nhật, số ngày phép sẽ tăng theo internal level và thâm niên làm việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, BHYT, tham gia Công đoàn

Hưởng các chế độ về: sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, thai sản.

Xét duyệt tăng lương định kỳ theo chính sách Công ty.

Đồng phục, quà tặng theo các sự kiện của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần METUB Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.