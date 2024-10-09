Tuyển Business Analyst Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company
- Hà Nội: Tòa MBBank
- 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 30 Triệu
Phân tích, làm rõ yêu cầu nghiệp vụ và đưa ra giải pháp cho các yêu cầu nâng cấp/phát triển mới hệ thống.
Tiếp nhận và quản lý danh sách yêu cầu nâng cấp/phát triển hệ thống từ người dùng nghiệp vụ.
Trao đổi, làm rõ yêu cầu, kết hợp khảo sát, phân tích các quy trình nghiệp vụ để đề xuất và thống nhất giải pháp cho các yêu cầu đã tiếp nhận
Rà soát, kiểm tra các tài liệu thiết kế, tài liệu hướng dẫn, tài liệu chung của Công ty, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, chính xác về yêu cầu nghiệp vụ
Viết/cập nhật các tài liệu URD, FSD. Sign-off tài liệu với các bên liên quan
Quản lý các tài liệu bản cứng, bản mềm của dự án/yêu cầu phụ trách
Thực hiện chức năng của Project Coordinator:
Theo dõi và báo cáo tiến độ phát triển hệ thống
Phối hợp các khâu theo quy trình phát triển phần mềm của công ty
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Toán tin, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Tin học kinh tế, Tài chính – ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Tiếng Anh thương mại
Có từ 2 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ
Khả năng tiếng Anh khá.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần làm việc chăm chỉ, quyết tâm cao, có tư duy logic tốt.
Có kỹ năng quản lý, sắp xếp, tổ chức công việc khoa học, hiểu biết và nắm bắt công nghệ nhanh, tư duy nhạy bén. Có khả năng bao quát, cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo.
Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương hấp dẫn (mức lương & thưởng cạnh tranh)
• Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng lương thứ 13,...
• Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...
• Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, các hoạt động thể thao, các hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội.
• Định kỳ xét tăng lương 2 lần/năm hoặc đột xuất theo đánh giá.
Đặc biệt:
Thu nhập cạnh tranh: Thử việc 100% lương, tổng thu nhập lên đến 14 tháng lương/năm (dựa trên kết quả kinh doanh của công ty). Đãi ngộ đặc quyền từ MB Group: Bảo hiểm sức khỏe MIC và các chương trình vay ưu đãi dành cho CBNV từ MBBank. Phát triển chuyên môn: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và nâng cao, được đồng hành cùng những lãnh đạo chuyên môn cao. Môi trường Agile & Scrum: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ứng dụng các phương pháp quản lý hiện đại như Scrum và Agile trong phát triển sản phẩm. Dấu ấn công nghệ tại công ty tài chính hàng đầu: Được làm việc trong môi trường của một trong những công ty tài chính hàng đầu, không ngừng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để dẫn đầu thị trường, đem lại những giải pháp tài chính số hóa tiên tiến nhất.
Thu nhập cạnh tranh: Thử việc 100% lương, tổng thu nhập lên đến 14 tháng lương/năm (dựa trên kết quả kinh doanh của công ty).
++Bằng việc ấn nút ứng tuyển, bạn sẽ đồng ý chia sẻ với Mcredit các thông tin cá nhân có liên quan trong CV được đính kèm cho mục đích tuyển chọn và tham gia các quy trình tuyển dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét kĩ thông tin của bạn và liên lạc trao đổi trực tiếp trong trường hợp hồ sơ phù hợp với công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI