Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, HN, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Biên soạn và cập nhật tài liệu đào tạo tiêu chuẩn cho hệ thống.

- Lên kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch đào tạo đội ngũ CBNV khối vận hành.

- Nghiên cứu, xây dựng các bài thi lên cấp, thăng tiến cho CBNV.

- Đánh giá hiệu quả, đồng thời đưa ra biện pháp cải tiến đối với các chương trình đào tạo.

- Nghiên cứu, đề xuất các chương trình đào tạo khác nhằm nâng cao chất lượng nhân sự.

- Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên sau khi tham gia đào tạo.

- Thực hiện việc visit, audit cửa hàng nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: 24-32 tuổi.

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên trong ngành bán lẻ.

- Kĩ năng tin học văn phòng tốt.

- Kĩ năng giao tiếp, huấn luyện tốt.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập: 12,000,000đ – 17,000,000đ (LC: 11,000,000-15,000,000 + thưởng)

- Định kì 1 năm xét tăng lương 1 lần

- Lương tháng 13, 14 thưởng Tết, các ngày lễ...

- Các ngày nghỉ theo quy định của Pháp luật: Lễ tết, Nghỉ phép năm (Phép năm dùng không hết cuối năm quy đổi ra tiền mặt),.....

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ

- Được du lịch, nghỉ mát hàng năm,...

- Mua hàng với chính sách ưu đãi của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

