Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, HN, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Biên soạn và cập nhật tài liệu đào tạo tiêu chuẩn cho hệ thống.
- Lên kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch đào tạo đội ngũ CBNV khối vận hành.
- Nghiên cứu, xây dựng các bài thi lên cấp, thăng tiến cho CBNV.
- Đánh giá hiệu quả, đồng thời đưa ra biện pháp cải tiến đối với các chương trình đào tạo.
- Nghiên cứu, đề xuất các chương trình đào tạo khác nhằm nâng cao chất lượng nhân sự.
- Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên sau khi tham gia đào tạo.
- Thực hiện việc visit, audit cửa hàng nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 24-32 tuổi.
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên trong ngành bán lẻ.
- Kĩ năng tin học văn phòng tốt.
- Kĩ năng giao tiếp, huấn luyện tốt.

Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12,000,000đ – 17,000,000đ (LC: 11,000,000-15,000,000 + thưởng)
- Định kì 1 năm xét tăng lương 1 lần
- Lương tháng 13, 14 thưởng Tết, các ngày lễ...
- Các ngày nghỉ theo quy định của Pháp luật: Lễ tết, Nghỉ phép năm (Phép năm dùng không hết cuối năm quy đổi ra tiền mặt),.....
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ
- Được du lịch, nghỉ mát hàng năm,...
- Mua hàng với chính sách ưu đãi của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

