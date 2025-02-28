Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
- Hà Nội: Số 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, HN, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
- Biên soạn và cập nhật tài liệu đào tạo tiêu chuẩn cho hệ thống.
- Lên kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch đào tạo đội ngũ CBNV khối vận hành.
- Nghiên cứu, xây dựng các bài thi lên cấp, thăng tiến cho CBNV.
- Đánh giá hiệu quả, đồng thời đưa ra biện pháp cải tiến đối với các chương trình đào tạo.
- Nghiên cứu, đề xuất các chương trình đào tạo khác nhằm nâng cao chất lượng nhân sự.
- Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên sau khi tham gia đào tạo.
- Thực hiện việc visit, audit cửa hàng nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên trong ngành bán lẻ.
- Kĩ năng tin học văn phòng tốt.
- Kĩ năng giao tiếp, huấn luyện tốt.
Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON Thì Được Hưởng Những Gì
- Định kì 1 năm xét tăng lương 1 lần
- Lương tháng 13, 14 thưởng Tết, các ngày lễ...
- Các ngày nghỉ theo quy định của Pháp luật: Lễ tết, Nghỉ phép năm (Phép năm dùng không hết cuối năm quy đổi ra tiền mặt),.....
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ
- Được du lịch, nghỉ mát hàng năm,...
- Mua hàng với chính sách ưu đãi của Công ty
