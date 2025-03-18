Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Mô tả trách nhiệm chính

1. Quản lý nhân sự

- Tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ

- Phối hợp với bộ phận tuyển dụng thực hiện tiếp nhận nhân sự mới

- Cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu

- Quản lý lưu trữ và quản trị hệ thống hồ sơ nhân sự

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến nhân sự: Điều chuyển, bổ nhiệm, miễn

nhiệm; Thủ tục ký kết, gia hạn HĐLĐ; Thủ tục nghỉ việc;

2. Quản trị hệ thống, phần mềm quản lý nhân sự

- Quản trị tất cả các nghiệp vụ và modul trên hệ thống phần mềm quản lý nhân

sự

- Đề xuất điều chỉnh, cải tiến nhằm sử dụng tối ưu hệ thống phần mềm vào

- công tác quản trị nhân sự

3. Quản lý lương, Thưởng-BHXHThuế TNCN và phúc lợi

- Quản lý, kiểm soát, thực hiện thanh toán chế độ chính sách cho NLĐ: Tiền lương, tiền thưởng, BHXH, thuế TNCV và các chế độ chính sách liên quan

4. Quan hệ lao động