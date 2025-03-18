Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 6 số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
I. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Mô tả trách nhiệm chính
1. Quản lý nhân sự
- Tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ
- Phối hợp với bộ phận tuyển dụng thực hiện tiếp nhận nhân sự mới
- Cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu
- Quản lý lưu trữ và quản trị hệ thống hồ sơ nhân sự
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến nhân sự: Điều chuyển, bổ nhiệm, miễn
nhiệm; Thủ tục ký kết, gia hạn HĐLĐ; Thủ tục nghỉ việc;
2. Quản trị hệ thống, phần mềm quản lý nhân sự
- Quản trị tất cả các nghiệp vụ và modul trên hệ thống phần mềm quản lý nhân
sự
- Đề xuất điều chỉnh, cải tiến nhằm sử dụng tối ưu hệ thống phần mềm vào
- công tác quản trị nhân sự
3. Quản lý lương, Thưởng-BHXHThuế TNCN và phúc lợi
- Quản lý, kiểm soát, thực hiện thanh toán chế độ chính sách cho NLĐ: Tiền lương, tiền thưởng, BHXH, thuế TNCV và các chế độ chính sách liên quan
4. Quan hệ lao động
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
