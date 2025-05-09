Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 Mê Linh, Phường 19, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo

1. Đánh giá nhu cầu đào tạo

Khảo sát, thu thập thông tin để đánh giá nhu cầu đào tạo của nhân viên kinh doanh và các bộ phận liên quan.

Phối hợp với các phòng ban để xác định kỹ năng, kiến thức cần bổ sung cho từng vị trí.

Tổng hợp dữ liệu, đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp và trình lãnh đạo phê duyệt.

2. Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo

Lập kế hoạch và tổ chức các buổi đào tạo chuyên môn về bất động sản theo tháng/quý/năm.

Thiết kế nội dung đào tạo về sản phẩm, chính sách bán hàng, kỹ năng đàm phán, chăm sóc khách hàng và các kiến thức chuyên môn liên quan.

Phát triển tài liệu, bài giảng, giáo trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng học viên (nhân viên mới, nhân viên kinh doanh, cấp quản lý).

Xây dựng lộ trình đào tạo dựa trên khung năng lực của công ty.

3. Triển khai các chương trình đào tạo

Tham gia giảng dạy các khóa đào tạo hội nhập, kỹ năng mềm.

Tổ chức/điều phối các khóa đào tạo nội bộ, mời chuyên gia hoặc đơn vị đào tạo bên ngoài phù hợp.

Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các chương trình đào tạo liên quan đến truyền thông thương hiệu, digital marketing.

4. Thực hiện các công việc khác

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động gắn kết đội ngũ, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp.

Đề xuất và triển khai các chương trình đào tạo nhằm phát triển đội ngũ nhân sự tiềm năng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, ưu tiên trong ngành bất động sản hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Sư phạm, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Anh văn trình độ B trở lên.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Am hiểu về đào tạo, phát triển nhân sự và lĩnh vực bất động sản.

Có khả năng thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo hiệu quả.

Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, kiên định và biết lắng nghe.

Khả năng giao tiếp, thuyết trình và tạo động lực cho nhân viên.

Chịu được áp lực công việc, tư duy sáng tạo và logic.

Khả năng làm việc nhóm và xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Thưởng cuối năm (thưởng từ 1-3 tháng lương tháng 13), thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Thưởng tất cả các ngày Lễ trong năm (8/3, Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 & 01/05, 2/9....)

Du lịch trong nước 1 lần/ năm (nghỉ 4 ngày).

Du lịch nước ngoài đối với cá nhân đạt danh hiệu thi đua.

Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty.

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành, khám sức khỏe định kỳ, đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

