Tuyển Chuyên viên đào tạo FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 144 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện các phân tích nhu cầu đào tạo & huấn luyện của đội ngũ xử lý tín dụng được phân công để đề xuất và xây dựng các chương trình đào tạo & huấn luyện phù hợp.

2. Xây dựng tài liệu theo nội dung các chương trình đào tạo & huấn luyện đã thống nhất với cấp quản lý của đội ngũ xử lý tín dụng được phân công.

3. Lập kế hoạch và chuẩn bị các bước cần thiết để triển khai các chương trình đào tạo & huấn luyện đã thống nhất với cấp quản lý của đội ngũ xử lý tín dụng được phân công.

4. Triển khai các chương trình đào tạo & huấn luyện đã thống nhất với cấp quản lý theo các hình thức phù hợp với đặc thù của đội ngũ xử lý tín dụng được phân công.

5. Thống kê, phân tích, báo cáo kết quả triển khai các chương trình đào tạo và huấn luyện đã thống nhất với cấp quản lý của đội ngũ xử lý tín dụng được phân công và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả triển khai.

6. Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành.

Có kiến thức về ngành Tài chính & Ngân hàng.

02 - 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí đào tạo, ưu tiên kinh nghiệm trong các tổ chức tài chính ngân hàng.

Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

15 ngày phép/năm 100% lương và tham gia BHXH theo quy định Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Lương T13 và KPI bonus theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT

