Tuyển Digital Marketing Trường Đại học Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trường Đại học Thăng Long
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Trường Đại học Thăng Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập dữ liệu và phân tích xu hướng ngành. Theo dõi và phân tích các số liệu kỹ thuật số như lưu lượng truy cập trang web, tỷ lệ chuyển đổi để đo lường hiệu quả của các chiến dịch;
Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo, tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo: Thiết lập và điều chỉnh các chiến dịch quảng cáo để tối đa hóa hiệu quả tiếp thị và truyền thông;
Chuẩn bị báo cáo và bài thuyết trình để truyền đạt các phát hiện nghiên cứu và khuyến nghị cho các bên liên quan chính;
Xây dựng kế hoạch tối ưu khả năng tìm kiếm (SEO) cho website của Nhà trường: Từ khóa, kế hoạch bài viết, tối ưu tính năng kỹ thuật;
Cập nhật các kỹ thuật, các xu hướng quảng cáo mới để áp dụng vào việc vận hành quảng cáo;
Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Về trình độ đào tạo:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing và kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.
2.Về kinh nghiệm:
UV có kinh nghiệm 2 năm trở lên về Digital Marketing, am hiểu sâu về các kênh digital, đặc biệt là các kênh social;
Thành thạo các công cụ Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads;
Kỹ năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và có khả năng viết bài, đặc biệt các bài chuẩn SEO;
Kỹ năng phân tích với khả năng thu thập và diễn giải các tập dữ liệu phức tạp;
Khả năng truyền đạt hiệu quả các phát hiện nghiên cứu.
3.Các yêu cầu khác:
Làm việc tuân thủ quy định, quản lý thời gian tốt, hoàn thành công việc đúng hạn.
Có khả năng làm việc teamwork.
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Có tinh thần học tập và phát triển

Tại Trường Đại học Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: cạnh tranh, sẵn sàng thỏa thuận theo năng lực,
Làm việc trong môi trường lành mạnh, năng động, thân thiện, có lộ trình thăng tiến rõ ràng,
Đào tạo: Được tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, bồi dưỡng cán bộ/giảng viên;
Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Hưởng gói BHSK năm dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường.
Chế độ thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, Quốc Khánh 02/09, Hiến chương các Nhà giáo 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết Âm lịch; chế độ thưởng KPIs hàng năm.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

