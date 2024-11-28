Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mô tả Công việc

- Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc, Phó giám đốc Phòng trong việc quản lý, giám sát các hoạt động nghiệp vụ thuộc chức năng của Bộ phận tư vấn;

- Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc, Phó giám đốc Phòng trong việc quản lý, giám sát các hoạt động nghiệp vụ thuộc chức năng của Bộ phận lập quy;

- Tư vấn pháp lý, xử lý các vướng mắc về việc tuân thủ quy định của pháp luật cho các Đơn vị nghiệp vụ tại Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống.

- Đầu mối Tổng hợp, thống kê danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hiệu lực văn bản không còn khả thi, không còn sử dụng theo kế hoạch rà soát, cải tiến hệ thống văn bản quy phạm nội bộ do Tổng giám đốc triển khai trong từng thời kỳ.

- Quản lý Chương trình tư vấn pháp lý online (OLC).

- Soạn thảo, thẩm định hệ thống mẫu biểu hợp đồng, thỏa thuận, văn bản liên quan đến hoạt động cấp tín dụng và bảo đảm tiền vay của Vietbank.

- Thẩm định tính pháp lý các loại văn bản, hợp đồng (không theo mẫu của Vietbank) do Vietbank ký kết với đối tác khi có yêu cầu.

- Thẩm định tính pháp lý của các loại hơp đồng mẫu có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Vietbank khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

- Chịu trách nhiệm xây dựng Sổ tay pháp lý

- Thiết lập các mối quan hệ với các công ty luật và các cơ quan ban, ngành