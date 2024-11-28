Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Mô tả Công việc
- Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc, Phó giám đốc Phòng trong việc quản lý, giám sát các hoạt động nghiệp vụ thuộc chức năng của Bộ phận tư vấn;
- Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc, Phó giám đốc Phòng trong việc quản lý, giám sát các hoạt động nghiệp vụ thuộc chức năng của Bộ phận lập quy;
- Tư vấn pháp lý, xử lý các vướng mắc về việc tuân thủ quy định của pháp luật cho các Đơn vị nghiệp vụ tại Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống.
- Đầu mối Tổng hợp, thống kê danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hiệu lực văn bản không còn khả thi, không còn sử dụng theo kế hoạch rà soát, cải tiến hệ thống văn bản quy phạm nội bộ do Tổng giám đốc triển khai trong từng thời kỳ.
- Quản lý Chương trình tư vấn pháp lý online (OLC).
- Soạn thảo, thẩm định hệ thống mẫu biểu hợp đồng, thỏa thuận, văn bản liên quan đến hoạt động cấp tín dụng và bảo đảm tiền vay của Vietbank.
- Thẩm định tính pháp lý các loại văn bản, hợp đồng (không theo mẫu của Vietbank) do Vietbank ký kết với đối tác khi có yêu cầu.
- Thẩm định tính pháp lý của các loại hơp đồng mẫu có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Vietbank khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.
- Chịu trách nhiệm xây dựng Sổ tay pháp lý
- Thiết lập các mối quan hệ với các công ty luật và các cơ quan ban, ngành
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Luật
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc vị trí liên quan tại các tổ chức tương đương.
- Nắm rõ kiến thức pháp luật cơ bản, am hiểu và nắm vững các thủ tục, trình tự làm việc với cơ quan tố tụng, trọng tài và các cơ quan nhà nước khác.
- Am hiểu về các hoạt động, quy trình và nghiệp vụ của ngành ngân hàng.
- Kỹ năng tư duy, phản biện và phân tích vấn đề, tình huống.
Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
