Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: tòa nhà Riverfront Financial Centre, đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện soạn thảo và kiểm tra sự đúng đắn của hợp đồng:
Thực hiện những công việc liên quan đến soạn thảo văn bản, hợp đồng, các loại tài liệu pháp lý của doanh nghiệp.
Thường xuyên kiểm tra, rà soát, thực hiện cập nhật bổ sung và chỉnh sửa những loại tài liệu cũng như hồ sơ liên quan đến pháp lý. Giúp cho doanh nghiệp có thể đảm bảo được quá trình vận hành theo đúng quy định của pháp luật.
Phối hợp cùng các bộ phận khác xây dựng các quy chế và chính sách liên quan đến quản lý nội bộ doanh nghiệp.
Tư vấn và cố vấn về những vấn đề liên quan đến pháp luật:
Đảm nhiệm vai trò thực hiện nghiên cứu về những điều luật, nghị định,... có liên quan đến lĩnh vực đang hoạt động của doanh nghiệp.
Đưa ra những sự tư vấn hoặc cố vấn hợp lý cho doanh nghiệp, đảm bảo cho các quy trình cũng như hoạt động của doanh nghiệp đều tuân thủ pháp luật.
Đóng vai trò cầu nối giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề liên quan đến kiện tụng hoặc khiếu nại. Bao gồm các vấn đề từ nội bộ cũng như phía bên ngoài doanh nghiệp.
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Luật.
1. Trình độ học vấn:
2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm.
2. Kinh nghiệm:
3. Kỹ năng: Kỹ năng tin học văn phòng như Microsoft Office, Excel, Word.
3. Kỹ năng:
4. Yêu cầu khác:
Khả năng giao tiếp Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh tốt.
Từng làm qua hồ sơ tăng vốn, thủ tục lên sàn, công nợ.
Có khả năng chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh theo kinh nghiệm và năng lực (thỏa thuận trong phỏng vấn)
Phụ cấp ăn trưa 50.000/ngày (1.100.000/tháng), trợ cấp điện thoại, xăng xe đi lại.
Làm việc từ 8h15-17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nghỉ T7 & Chủ nhật (T7 thi thoảng đi làm nếu có yêu cầu hoặc công ty có training nghiệp vụ);
Được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ và đãi ngộ từ công ty: hỗ trợ tiền cơm trưa, phụ cấp xăng xe, điện thoại; lương thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ, tết.
Chế độ nghỉ sinh nhật có lương, chế độ kinh nguyệt nghỉ có lương trong tháng, gói bảo hiểm khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ nhân viên công ty.
Nhân viên công ty sẽ được nhận các ưu đãi khi mua hàng với các Đơn hàng Barter từ Phòng Thương mại với các giá chiết khấu của các Sản phẩm, voucher rẻ hơn nhiều so với mức trên thị trường
Được làm việc trong môi trường truyền thông năng động, chuyên nghiệp;
Được hưởng các chế độ nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
Đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng

Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P203 Tòa nhà Petro Vietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

