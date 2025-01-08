Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa Nhà Cantavil Premier, Số 1, Đường Song Hành, Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh,, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

CHỨC NĂNG
- Tham mưu, đề xuất và trực tiếp xử lý các công việc liên quan đến hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.
- Tư vấn pháp lý cho các Dự án mà Công ty đầu tư (tham gia toàn bộ công việc pháp lý từ giai đoạn Chuẩn bị đầu tư, phát triển dự án đến xây dựng, kinh doanh và vận hành khai thác)
- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ pháp lý trong lĩnh vực phát triển các dự án của Công ty.
- Lập kế hoạch thực hiện các công tác phát triển dự án liên quan đến các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, thủ tục tính tiền sử dụng đất/thuê đất, đền bù GPMB…
- Kiểm soát chặt chẽ hồ sơ pháp lý của Dự án từ khi bất đầu cho đến khi kết thúc dự án.
- Tư vấn, soạn thảo, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề pháp lý về quy hoạch, nguồn gốc đất, giải phóng đền bù, quyết định chủ trương đầu tư.
NHIỆM VỤ
- Soạn thảo, chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến thủ tục về pháp lý dự án, các văn bản pháp quy liên quan đến pháp lý dự án.
- Thực hiện các công tác pháp lý dự án theo phân công của Trưởng bộ phận.
- Đón tiếp, liên hệ đối tác, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Đơn vị tư vấn để hoàn thiện Pháp lý Dự án theo phân công của Trưởng Bộ phận.
- Tham gia, phối hợp với các Phòng ban khác trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các công tác khác liên quan đến dự án được giao.
- Thường xuyên cập nhật, tham mưu cho Trưởng Bộ phận về những thay đổi trong quy định của Pháp luật, thủ tục pháp lý dự án.
- Đề xuất các giải pháp, phương án giải quyết các phát sinh trong quá trình triển khai các thủ tục pháp lý.
- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, tuổi từ 30 đến 45 tuổi.
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy chuyên ngành Luật/ Kỹ sư Kinh tế Xây dựng/ Kỹ sư Xây dựng.
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm lĩnh vực pháp lý dự án, lĩnh vực xây dựng và bất động sản tại các Công ty/ Tập đoàn bất động sản. Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan Nhà nước.
- Hiểu biết: Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ Pháp lý dự án trong quá trình đầu tư. Nắm rõ các quy định Nhà nước về pháp luật xây dựng và đầu tư xây dựng công trình….
- Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng. Có kỹ năng báo cáo, thuyết trình. Đối ngoại
- Thái độ, phẩm chất: Tư duy tốt; chủ động, trung thực, trách nhiệm, hợp tác.
- Chịu được áp lực công việc, có đức tính cẩn trọng, nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng đi công tác khi được giao nhiệm vụ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- 12 ngày phép năm.
- BH theo quy định của Nhà Nước
- Thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh.
- Làm việc trong môi trường năng động·, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
- Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kì hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 22 Nguyễn Đình Chi, Phường 09, Quận 6, TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

