Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc

Thẩm định tính pháp lý các hợp đồng/giao dịch

Tham mưu, tư vấn và giải đáp pháp luật

Công tác pháp lý trong hoạt động mua bán & sáp nhập, hợp nhất, chia tách dự án, tài sản & công ty

Tố tụng, thi hành án, thanh kiểm tra, khiếu nại & tố cáo (ít)

Công tác pháp chế về quản trị, điều hành doanh nghiệp như ủy quyền, đăng ký doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các hồ sơ thầu, quy chuẩn liên quan ngành dược

Các công việc khác theo phân công của phụ trách đơn vị

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học Luật chuyên ngành Luật kinh tế, luật thương mại.

Có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm

Ưu tiên luật sư có kinh nghiệm làm trong các DN Dược

Quyền Lợi

Được đóng BHXH & BHYT theo quy định

Hỗ trợ ăn trưa. Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty.

Thưởng tháng lương 13 + thưởng lễ, tết, thưởng quý.

Nhiều chế độ ưu đãi đặc biệt khác.

Cách Thức Ứng Tuyển

