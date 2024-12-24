Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Pro Company

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Pro Company

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thẩm định tính pháp lý các hợp đồng/giao dịch
Tham mưu, tư vấn và giải đáp pháp luật
Công tác pháp lý trong hoạt động mua bán & sáp nhập, hợp nhất, chia tách dự án, tài sản & công ty
Tố tụng, thi hành án, thanh kiểm tra, khiếu nại & tố cáo (ít)
Công tác pháp chế về quản trị, điều hành doanh nghiệp như ủy quyền, đăng ký doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các hồ sơ thầu, quy chuẩn liên quan ngành dược
Các công việc khác theo phân công của phụ trách đơn vị

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Luật chuyên ngành Luật kinh tế, luật thương mại.
Có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm
Ưu tiên luật sư có kinh nghiệm làm trong các DN Dược

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH & BHYT theo quy định
Hỗ trợ ăn trưa. Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty.
Thưởng tháng lương 13 + thưởng lễ, tết, thưởng quý.
Nhiều chế độ ưu đãi đặc biệt khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

