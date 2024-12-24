Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Pro Company
- Hồ Chí Minh: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Thẩm định tính pháp lý các hợp đồng/giao dịch
Tham mưu, tư vấn và giải đáp pháp luật
Công tác pháp lý trong hoạt động mua bán & sáp nhập, hợp nhất, chia tách dự án, tài sản & công ty
Tố tụng, thi hành án, thanh kiểm tra, khiếu nại & tố cáo (ít)
Công tác pháp chế về quản trị, điều hành doanh nghiệp như ủy quyền, đăng ký doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các hồ sơ thầu, quy chuẩn liên quan ngành dược
Các công việc khác theo phân công của phụ trách đơn vị
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm
Ưu tiên luật sư có kinh nghiệm làm trong các DN Dược
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa. Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty.
Thưởng tháng lương 13 + thưởng lễ, tết, thưởng quý.
Nhiều chế độ ưu đãi đặc biệt khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI