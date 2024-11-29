Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Xuân Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tần 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

• Lập kế hoạch tiến độ pháp lý, đầu tư tổng thể của Dự án; Báo cáo theo định kỳ hay đột xuất tình hình thực hiện kế hoạch pháp lý các Dự án phụ trách cho Lãnh đạo Ban PLDA.

• Triển khai các thủ tục pháp lý Dự án theo quy định của pháp luật đầu tư, xây dựng...

• Thủ tục thẩm tra, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500/TMB và Phương án Kiến trúc;

• Thủ tục thoả thuận và đấu nối.., PCCC, ĐTM, cung cấp thông tin dự án.

• Thủ tục trình phê duyệt Dự án đầu tư, tổng mức ĐT, thiết kế cơ sở; thiết kế kỹ thuật hoặc TKBVTC;

• Thủ tục xin cấp phép xây dựng;

• Chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục pháp lý về đất đai (quyết định giao đất, thẩm định giá đất, xác định tiền sử dụng đất...) của các dự án;

• Chủ trì việc quản lý đất đai, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc thực hiện thủ tục nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

• Thủ tục về đất đai, phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc thực hiện thủ tục nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

• Quản lý các đầu mối quan hệ; Thực hiện các công tác đối ngoại với các Tổ chức, cá nhân cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ của Ban.

• Lập và kiểm soát kế hoạch ngân sách phát triển của dự án trình Lãnh đạo phê duyệt.

• Xây dựng kế hoạch nhân lực, ngân sách đảm bảo nguồn lực để điều hành quản trị dự án trong khu vực đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

• Tạo dựng môi trường học hỏi, giao lưu, đoàn kết cho tất cả các nhân viên trong nhóm nhằm tạo mức độ gắn kết lâu dài với công ty.

• Phối hợp các Phòng, Ban liên quan (Đầu tư, Quy hoạch, Kinh doanh...) để nghiên cứu thông tin, các chỉ tiêu Quy hoạch để Lập hồ sơ đề xuất Dự án trình HĐQT và Ban TGĐ chấp thuận.

• Hoạch định kế hoạch thực hiện và phối hợp với bộ phận Quy hoạch và Quản lý thiết kế đảm bảo các công tác pháp lý dự án được thực hiện. Chủ trì việc thực hiện các thủ tục pháp lý; làm việc với các cơ quan ban ngành các cấp.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam Nữ, Độ tuổi: ≤ 30 tuổi

- Trình độ: tốt nghiệp đại học từ các chuyên ngành Luật

- Kinh nghiệm: Từ 03 năm trở lên kinh nghiệm: Luật, Ngành/nghề: Luật,...phát triển dự án ...

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Phát triển dự án. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng Bất động sản Công nghiệp

- Có kinh nghiệm quản lý và phát triển dự án.

- Kỹ năng thuyết trình tốt, đàm phán tốt.

- Trình độ ngoại ngữ: Ưu tiên tiếng Anh lưu loát.

- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Xuân Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Mức lương: thỏa thuận, thưởng tháng lương 13, thưởng SXKD và thưởng dự án ...

Chăm sóc sức khoẻ

Khám sức khỏe hàng năm, các đãi ngộ chăm lo đời sống nhân viên

Nghỉ phép có lương

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển

