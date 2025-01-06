Tuyển Chuyên viên pháp chế NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ pháp lý trong các hoạt động kinh doanh tín dụng/nguồn vốn và ngoại hối, huy động vốn, hoạt động dịch vụ và ngân hàng giao dịch/hoạt động phi kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm: (i) Tư vấn pháp luật; (ii) Xây dựng, thẩm định văn bản quy định nội bộ VIB, hợp đồng; (iii) Thực hiện hoạt động DỊch vụ pháp lý/Dịch vụ quản trị công ty theo phân công.

- Chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn pháp luật, trừ những trường hợp cần phê duyệt của Giám đốc Phòng và/hoặc Giám đốc Ban PC & QTDN theo quy định;

- Xây dựng mẫu Hợp đồng, thẩm định dự thảo Hợp đồng và đàm phán Hợp đồng;

- Xây dựng và thẩm định văn bản nội bộ;

- Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật đến hoạt động của VIB;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Phòng và/hoặc Giám đốc Ban PC & QTDN.