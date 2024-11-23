Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 176/1 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

TƯ VẤN (QUA ĐIỆN THOẠI) CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN DÀNH CHO TRẺ EM VỚI GIÁO VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
1. Tư vấn về chương trình, mục tiêu đào tạo, lộ trình học với phụ huynh qua điện thoại hoặc trực tuyến (KHÔNG đi thị trường):
- Tư vấn về hình thức đào tạo, lợi thế và điểm khác biệt;
- Tư vấn về chương trình, gửi bài kiểm tra đầu vào và lộ trình học tập cho phụ huynh;
- Tư vấn về lộ trình đào tạo, cam kết đào tạo;
- Thuyết phục phụ huynh đăng ký hay gia hạn đăng ký;
- Thực hiện hợp đồng đào tạo và đàm phán.
2. Phối hợp với các phòng ban liên quan đảm bảo học viên học tập hiệu quả:
- Tiếp nhận, phối hợp với phòng Học vụ, Vận hành để đảm bảo phản hồi các yêu cầu của học viên sớm và hiệu quả;
- Ghi nhận góp ý của học viên và phản ánh, phối hợp để xử lý.
- Thời gian: 8:00 - 17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy; Tăng ca theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
- Thời gian:
- Địa điểm: VP Hồ Chí Minh: Tầng 05, Bcons Tower, 176/1-3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Địa điểm:
VP Hồ Chí Minh:

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- NỮ, từ 22 - 30 tuổi;
- CÓ LAPTOP CÁ NHÂN;
- Giọng nói rõ ràng, không bị các khuyết tật khi phát âm (nói ngọng, nói lắp ...);
- Kinh nghiệm ở vị trí telesales/Tư vấn/Telemarketing/ssales tại các trường đào tạo, công ty bảo hiểm, ngân hàng...là điểm cộng;
- Tự tin, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc;
- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao;
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn các sản phẩm giáo dục, thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng cố định 6.000.0000 - 7.500.000 VNĐ (tùy theo năng lực, không bị ảnh hưởng bởi KPI) + Hoa hồng (từ 6-10%/đơn hàng): Tổng thu nhập từ 25,000,000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.
- Thử việc (2 tháng) 100% lương cứng + hoa hồng trên đơn phát sinh (từ 6-10%/đơn hàng)
- Công ty cung cấp data (100% từ marketing, không đi thị trường)
- Thưởng thi đua hàng tháng;
- Lương tháng thứ 13 (phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty);
- Review lương hằng năm;
- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết, hiếu, hỷ theo luật lao động;
- Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm;
- Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty về đào tạo trực tuyến (e-learning) năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Bcons Tower, 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25

