Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Quản lý các lớp tại các điểm huấn luyện của Trung tâm diễn ra trong ca trực: hỗ trợ quản lý lớp tập bóng đá

Giải đáp các thắc mắc của phụ huynh về khóa học, thuyết phục phụ huynh đăng ký cho con tham gia tập luyện chính thức, thường xuyên tại Trung tâm.

Phối hợp cùng Phòng Marketing thực hiện các chiến dịch quảng bá đến phụ huynh, tăng số lượng học viên tại lớp.

Hỗ trợ huấn luyện viên, quản lý cơ sở vật chất, tài sản của Trung tâm tại lớp ...

Gọi điện/email trao đổi thông tin, chăm sóc học viên hoặc những thay đổi bất thường liên quan tới lịch huấn luyện.

Thực hiện thu học phí và các khoản thu khác.

Truyền tải các sản phẩm truyền thông (ảnh, clip, nội dung) lên cách kênh thông tin mạng xã hội có sẵn của CLB.

Làm việc tại văn phòng vào các ngày trong tuần.

Quản lý các lớp vào các ngày thứ Bảy & Chủ nhật hàng tuần theo ca thường là 2 ca/1 ngày, mỗi ca 1,5 tiếng (chủ yếu). Một số điểm huấn luyện có thời gian trong tuần làm việc.

Nghỉ thứ Ba hàng tuần, thời gian có thể linh động khi hoàn thành tốt công việc.

Làm việc tại Trung tâm huấn luyện bóng đá trẻ em lớn nhất Việt Nam.

Quản lý lớp làm việc tốt nhất sau 03 tháng được đề cử làm Trưởng bộ phận Quản lý lớp (Team Leader)

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ Nữ, yêu thích thể thao

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

Có năng khiếu giao tiếp, cởi mở và hòa đồng; Tính cách trung thực, nhiệt huyết và sáng tạo trong công việc.

Ưu tiên người có kinh nghiệm bán hàng & chăm sóc khách hàng (trực tiếp & điện thoại)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khác : Theo quy định của CLB. (Tổng thu nhập khoảng 9.000.000 đến 20.000.000 tháng tuy theo số lượng học viên )

- Các chế độ được hưởng:

- Máy tính để bàn cấu hình tốt & các thiết bị văn phòng.

- Đồng phục và các trang thiết bị hỗ trợ công việc.

- Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, ít áp lực, hỗ trợ tối đa người làm việc.

- Lương cơ bản, phụ cấp điện thoại, phụ cấp trang bị kiến thức

- Lương kinh doanh từ việc đón học viên mới, gia hạn học phần của học viên cũ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

