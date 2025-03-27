Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, HN, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lên kế hoạch và triển khai tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu công ty.
Thực hiện công tác tìm kiếm nguồn ứng viên, sàng lọc hồ sơ và sắp xếp lịch phỏng vấn tuyển dụng.
Trực tiếp phỏng vấn, tham mưu tuyển dụng nhân viên đúng người đúng việc
Thiết lập các phương thức tạo nguồn ứng viên, phát triển fanpage Tuyển dụng
Làm việc với các kênh hỗ trợ tuyển dụng.
Cập nhật dữ liệu tuyển dụng, báo cáo tiến độ tuyển dụng theo tuần/tháng.
Thực hiện các công tác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng từ 2 năm trở lên, ưu tiên các ứng viên trong lĩnh vực dịch vụ bán lẻ có quy mô trên 200 nhân sự hoặc đã từng tuyển mass.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan.
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng đánh giá ứng viên
Yêu thích, đam mê công việc tuyển dụng
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đánh giá con người nhạy bén

Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10Tr – 13Tr/Tháng + Thưởng
Thử việc 2 tháng, đóng bảo hiểm đầy đủ khi lên nhân viên chính thức.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Định kỳ 1 năm xét tăng lương 1 lần.
Lương tháng 13, 14; thưởng cuối năm, các ngày Lễ Tết,….
Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.
Hưởng 12 ngày phép/năm.
Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm…
Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết, chế độ thăm hỏi ốm đau...
Các hoạt động teambuilding, văn hoá - thể thao gắn kết nội bộ
Mua hàng với chính sách ưu đãi của Công ty.
Các hỗ trợ khác theo chính sách Công Ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

