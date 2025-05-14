Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
- Hồ Chí Minh: 1368 Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Trách nhiệm 1: Tiếp nhận thông tin ứng viên
• Tiếp nhận thông tin ứng viên từ các nguồn Marketing, giới thiệu, các GĐS theo đúng quy trình.
• Cập nhật thông tin ứng viên lên hệ thống 1 Office
Trách nhiệm 2: Tìm kiếm ứng viên
• Phối hợp cùng team Marketing để làm các chiến dịch tuyển dụng
• Tìm kiếm ứng viên trên các nguồn
- Phối hợp xây dựng kênh tuyển dụng truyền thông nội bộ (own media)
- Chạy các chiến dịch tuyển dụng trên các kênh mạng xã hội và trang tuyển dụng
- Phối hợp cùng các phòng ban tổ chức ngày hội tuyển dụng
• Lọc các thông tin cơ bản trong CV theo văn hoá và quy định của công ty.
Trách nhiệm 3: Hẹn lịch phỏng vấn
• Cập nhật lịch phỏng vấn với các bộ phận liên quan và lên hệ thống
Trách nhiệm 4: Chào mừng nhân sự thử việc
• Gọi điện thoại và gửi email thông báo chúc mừng nhận việc
• Làm thiệp chúc mừng nhân sự vào thử việc
• Thông báo nhân sự vào thử việc và thêm vào các nhóm trong công ty theo quy trình của bộ phận
• Hướng dẫn sử dụng phần mềm 1 Office để chấm công
• Hướng dẫn các chính sách và quy định làm việc của công ty.
Trách nhiệm 5: Theo dõi lộ trình nhân sự từ thử việc đến khi vào chính thức
Trách nhiệm 6: Làm bảng báo cáo tình hình tuyển dụng theo tháng/quý/năm
Trách nhiệm 7: Nhiệm vụ và trách nhiệm phụ của công việc
• Giữ gìn hình ảnh, uy tín và tiêu chuẩn dịch vụ của Công ty
• Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định, quy trình của Công ty
• Phối hợp, hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc.
- Tiếp nhận và phối hợp với các phòng Ban khác thực hiện hỗ trợ cho Khối kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên KD tiến hành được các giao dịch môi giới BĐS với khách hàng.
- Hỗ trợ đăng ký nhân viên training dự án với Chủ đầu tư
- Hỗ trợ các hoạt động liên quan việc bán hàng nếu có
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A Thì Được Hưởng Những Gì
2) Chế độ và phúc lợi:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
