Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Citics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Citics
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công ty cổ phần Citics

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty cổ phần Citics

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: LV1

- 00.16 Thủ Thiêm Lake View 1

- số 19 đường Ven Hồ Trung Tâm, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và liên hệ với các ứng viên đăng ký chương trình hợp tác Agent.
Tổ chức phỏng vấn (trực tiếp hoặc online) để đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên.
Thực hiện chương trình onboarding tương ứng với từng nhóm Agents theo quy định: cung cấp thông tin, hướng dẫn, chương trình đào tạo, tài liệu,... đảm bảo các chỉ số đo lường onboarding hiệu quả trong 2 tháng đầu.
Đồng hành, cung cấp quy trình và thông tin kịp thời cho Agent, đảm bảo trải nghiệm tích cực trong suốt quá trình onboarding 2 tháng đầu tiên.
Hỗ trợ xây dựng, cập nhật quy trình tuyển dụng Agent đảm bảo tính hiệu quả trong từng thời điểm.
Tham gia vào công tác tạo nguồn, thu hút Agent: tham dự hội thảo, đăng tin, chia sẻ thông tin tuyển dụng đối tác lên các nền tảng như Facebook, Zalo, website tuyển dụng và các cộng đồng ngành nghề.
2. Báo cáo, quản lý dữ liệu
Cập nhật thông tin ứng viên đầy đủ, chính xác trên hệ thống của công ty.
Thu thập dữ liệu liên quan đến toàn bộ quá trình tuyển dụng & onboarding và đưa ra các đề xuất cải tiến hiệu quả.
Thực hiện báo cáo định kỳ (tuần/tháng) về hiệu quả công việc
Luôn cập nhật các xu hướng tuyển dụng của nghành và đề xuất các cải tiến trong quá trình tuyển dụng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nhân lực hoặc tương đương.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tuyển dụng và ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển mass số lượng lớn.
Có khả năng quản lý nhiều nhiệm vụ trong khi vẫn duy trì sự chú ý từng chi tiết.
Kiến thức về ngành bất động sản, tài chính số, vay.
Có kỹ năng soạn thảo, thương lượng và trình bày tốt.
Chịu được áp lực cao và khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi.
Yêu thích công nghệ và sử dụng thành thạo các mạng xã hội (Facebook, TikTok, Linkedin…), các ứng dụng Chat AI và các công cụ tìm kiếm ứng viên trên mạng.
Có khả năng xử lý và quản lý đa nhiệm vụ (multitasking), quản lý thời gian hiệu quả và đảm bảo hoàn thành đúng hạn.
Tinh thần hợp tác cao, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết.
Kỹ năng nhạy bén và khả năng học hỏi nhanh các công cụ công nghệ mới, đặc biệt là các ứng dụng hỗ trợ quản lý dữ liệu và tối ưu hóa công việc dựa trên AI.
Chủ động, linh hoạt, thích ứng nhanh với môi trường startup.

Tại Công ty cổ phần Citics Thì Được Hưởng Những Gì

Chúng tôi cung cấp một mức lương cạnh tranh lên, thưởng hiệu suất năm, gói phúc lợi hấp dẫn và cơ hội trở thành một phần của công ty đứng đầu trong sự đổi mới công nghệ ngành bất động sản và tài chính. Bạn sẽ có tác động đáng kể đến sự phát triển của công ty đồng thời phát triển sự nghiệp của mình trong một môi trường năng động và đầy thử thách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Citics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Citics

Công ty cổ phần Citics

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lake View 1, LV1-00.16 Thủ Thiêm, số 19 Đ. Tố Hữu, An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

