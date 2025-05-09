Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kết Nối Năng Lực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 05, số 209 Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Phát triển, cung cấp các Nhân tài cho các Công ty/ Doanh nghiệp

Phát triển các khách hàng tổ chức (Công ty/ Doanh nghiệp) giới thiệu & ký kết hợp đồng

Cung cấp nhân tài cho công ty.

Thực hiện phát triển ứng viên tài năng và chăm sóc kênh thu hút khách hàng của công ty.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, phối hợp tổ chức hội thảo theo các chương trình, kế hoạch đã được thống nhất đạt mục OKR.

Thực hiện cập nhật thông tin nhân tài và khách hàng vào hệ thống & báo cáo định kỳ

Yêu Cầu Công Việc

Cử nhân các ngành kinh tế, xã hội, ưu tiên những người tốt nghiệp Nhân sự, Ngoại thương, Marketing

Ít nhất 2 năm làm việc ở công việc tuyển dụng, kinh doanh, tư vấn, chăm sóc khách hàng hoặc nghề tương tự

Sử dụng thành thạo mạng xã hội, officer văn phòng.

Có kiến thức và chứng chỉ về Digital Marketing và Nhân sự là một ưu tiên

Quyền Lợi Được Hưởng

Thưởng theo hiệu quả công việc

Thưởng Tháng 13 và quà tết.

Thưởng lễ trong năm

Được 12 ngày phép hàng năm.

Được tham gia BHXH, BHYT, Thuế,... rõ ràng và đầy đủ

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Có cơ hội nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và có kế hoạch phát triển rõ ràng.

Du lịch nghỉ dưỡng hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

