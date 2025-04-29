Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Vận Tải & Du Lịch JAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 26 Ngõ 464 Âu Cơ, thôn Bắc, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Lập kế hoạch, triển khai công tác tuyển dụng, kiểm soát và đánh giá kết quả tuyển dụng định kỳ.

- Tổ chức công tác tuyển dụng: Thực hiện công tác tìm nguồn ứng viên, quảng bá thương hiệu, thu hút ứng viên.

- Xây dựng, quản lý ngân sách tuyển dụng.

- Quản lý, điều hành các hoạt động trong bộ phận tuyển dụng.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các nhân viên.

- Báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho cấp trên.

- Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị nhân lực, kinh tế lao động, quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm 5 năm trở lên trong lĩnh vực tuyển dụng, hoặc kinh nghiệm 3 năm trở lên tuyển dụng ngành vận tải, lái xe.

- Hiểu biết về nghiệp vụ tuyển dụng và thị trường lao động; Có kiến thức tốt về luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động quản trị nhân sự.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (words, excel, duyệt mail...)..

Tại Công Ty TNHH MTV Vận Tải & Du Lịch JAC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Vận Tải & Du Lịch JAC

