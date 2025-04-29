Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Vận Tải & Du Lịch JAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH MTV Vận Tải & Du Lịch JAC
- Hà Nội: 26 Ngõ 464 Âu Cơ, thôn Bắc, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
- Lập kế hoạch, triển khai công tác tuyển dụng, kiểm soát và đánh giá kết quả tuyển dụng định kỳ.
- Tổ chức công tác tuyển dụng: Thực hiện công tác tìm nguồn ứng viên, quảng bá thương hiệu, thu hút ứng viên.
- Xây dựng, quản lý ngân sách tuyển dụng.
- Quản lý, điều hành các hoạt động trong bộ phận tuyển dụng.
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các nhân viên.
- Báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho cấp trên.
- Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 5 năm trở lên trong lĩnh vực tuyển dụng, hoặc kinh nghiệm 3 năm trở lên tuyển dụng ngành vận tải, lái xe.
- Hiểu biết về nghiệp vụ tuyển dụng và thị trường lao động; Có kiến thức tốt về luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động quản trị nhân sự.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (words, excel, duyệt mail...)..
