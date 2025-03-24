Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

VUIHOC.vn
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
VUIHOC.vn

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại VUIHOC.vn

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa A

- Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Quản trị kênh truyền thông tuyển dụng theo sự phân công của quản lý: Đóng góp nội dung bài đăng, lên lịch bài đăng, trả lời ứng viên, tiếp thu CV ứng tuyển
Nhận chỉ tiêu tuyển dụng theo tháng, lập kế hoạch tuyển dụng cá nhân nhằm mục tiêu đạt kết quả tốt nhất
Sử dụng các công cụ, kênh phù hợp để tìm kiếm nguồn ứng viên theo đặc thù các vị trí được phân công
Sàng lọc, phỏng vấn phân loại data ứng viên, tiến cử ứng viên phù hợp với phòng ban/bộ phận
Thực hiện đàm phán thu nhập, gửi thư mời làm việc cho ứng viên
Báo cáo định kỳ theo quy định
Thực hiện công việc khác được phân công
Khối Tech: lập trình viên các ngôn ngữ, DA, BA, PO, PD
Khối Học thuật: giáo viên Toán/Tiếng Anh online - các vị trí biên tập viên theo chương trình của Bộ Giáo dục (Lý, Hóa, Sinh, Ngữ Văn,...)
Khối Back-office: HR, Marketing (content, digital…), Admin
Khối Kinh doanh: Sale B2B

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích và mong muốn phát triển lâu dài với nghề nhân sự (quản trị nguồn nhân lực), có tư duy dịch vụ khách hàng
Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm chuyên trách tuyển dụng
Tiếng Anh sử dụng tốt trong công việc là lợi thế
Ứng viên đã có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành Giáo dục, đã từng hướng dẫn và quản lý thực tập sinh là lợi thế
Có kiến thức và kỹ năng truyền thông tuyển dụng
Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc độc lập, làm việc nhóm
Có khả năng học hỏi, linh hoạt, sáng tạo, hòa đồng, cam kết

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (lương cứng + thưởng theo hiệu quả hàng tháng, thu nhập thực đạt trong khoảng từ 13-18 triệu đồng/tháng)
Thỏa thuận theo năng lực
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành
Được hưởng lương tháng thứ 13
Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...
Đánh giá tăng lương 1 lần/năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VUIHOC.vn

VUIHOC.vn

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

