Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Honda Ôtô Hà Nội - Mỹ Đình, số 2 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Nghe theo chỉ đạo của cấp trên

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành nhân sự hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm về công tác tuyển dụng;

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông, năng động, nhiệt huyết;

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục,..

Kỹ năng lập kế hoạch;

Chịu áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Thưởng + ăn trưa ( thu nhập 10-12tr/thg)

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (Từ 08h00 – 12h00 & 13h00 - 17h00)

Được phụ cấp máy tính làm việc

Hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn của công ty

Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C

