Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Honda Ôtô Hà Nội

- Mỹ Đình, số 2 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nghe theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành nhân sự hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm về công tác tuyển dụng;
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông, năng động, nhiệt huyết;
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục,..
Kỹ năng lập kế hoạch;
Chịu áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Thưởng + ăn trưa ( thu nhập 10-12tr/thg)
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (Từ 08h00 – 12h00 & 13h00 - 17h00)
Được phụ cấp máy tính làm việc
Hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn của công ty
Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C

Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Lê Đức Thọ, Mai Dịch

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

