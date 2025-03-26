Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON)
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Lotus, KCN Quang Minh (50% thời gian), Mê Linh, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng bằng các công cụ AI (ChatGPT, LinkedIn Recruiter...).
Quản lý và phát triển hệ thống dữ liệu ứng viên, tổ chức phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Điều phối và tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ và đào tạo khách hàng, đối tác kinh doanh.
Lập kế hoạch đào tạo cá nhân hóa dựa trên đánh giá hiệu suất nhân viên.
Quản lý dữ liệu đào tạo, ứng dụng AI để đánh giá và cải tiến hiệu quả đào tạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh doanh, Giáo dục hoặc lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về tuyển dụng và đào tạo nhân sự.
Thành thạo các công cụ AI trong công việc
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian, giao tiếp và làm việc nhóm xuất sắc.

Tại CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 15 triệu VND + thưởng hiệu quả
Thu nhập cạnh tranh và thưởng theo năng lực.
Được tham gia đào tạo chuyên sâu, cơ hội phát triển lên vị trí Trưởng phòng Nhân sự trong 3 năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động.
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa G1, Vinhomes Greenbay, Mễ Trì, Hà Nội

