Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Lotus, KCN Quang Minh (50% thời gian), Mê Linh, Quận Nam Từ Liêm

Triển khai và tối ưu hóa quy trình tuyển dụng bằng các công cụ AI (ChatGPT, LinkedIn Recruiter...).

Quản lý và phát triển hệ thống dữ liệu ứng viên, tổ chức phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Điều phối và tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ và đào tạo khách hàng, đối tác kinh doanh.

Lập kế hoạch đào tạo cá nhân hóa dựa trên đánh giá hiệu suất nhân viên.

Quản lý dữ liệu đào tạo, ứng dụng AI để đánh giá và cải tiến hiệu quả đào tạo.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh doanh, Giáo dục hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về tuyển dụng và đào tạo nhân sự.

Thành thạo các công cụ AI trong công việc

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian, giao tiếp và làm việc nhóm xuất sắc.

Tại CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT NỐI SIGMA (SCCON) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 15 triệu VND + thưởng hiệu quả

Thu nhập cạnh tranh và thưởng theo năng lực.

Được tham gia đào tạo chuyên sâu, cơ hội phát triển lên vị trí Trưởng phòng Nhân sự trong 3 năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động.

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

