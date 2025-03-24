Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 344 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu của các phòng ban, bộ phận theo quy trình tuyển dụng của Công ty.

Thực hiện thủ tục tiếp nhận nhân sự đầu vào.

Phụ trách đào tạo hội nhập nhân sự mới.

Quản lý lao động đầu vào toàn hệ thống.

Xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các mô hình hệ thống bán lẻ.

Ưu tiên ứng viên có mạng lưới tuyển dụng đa kênh.

Đam mê, nhiệt huyết, chủ động, có trách nhiệm.

Khả năng chịu áp lực công việc.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục.

Kỹ năng lập kế hoạch và quản trị công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ 2 T7 và các chủ nhật hàng tháng

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Chế độ bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), phép năm theo quy định nhà nước.

Chúc mừng sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, ma chay hiếu hỉ theo chế độ của công ty;

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Liên hoan hàng tháng, teambuilding - du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM

