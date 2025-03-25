Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

- Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã được thông qua theo từng tháng và khi công ty có phát sinh nhu cầu nhân sự.

- Tiến hành tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả để tuyển dụng được những ứng viên chất lượng.

- Tham gia thiết lập bảng mô tả chi tiết công việc cho các vị trí tuyển dụng.

- Thực hiện việc sàng lọc hồ sơ ứng tuyển, liên hệ với các ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn.

- Thông báo kết quả phỏng vấn cho các ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với những ứng viên không đạt.

- Thực hiện các công việc để duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí ứng tuyển khác nhau.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng tuyển dụng

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30); Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7