Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
- Hà Nội: Royal city, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã được thông qua theo từng tháng và khi công ty có phát sinh nhu cầu nhân sự.
- Tiến hành tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả để tuyển dụng được những ứng viên chất lượng.
- Tham gia thiết lập bảng mô tả chi tiết công việc cho các vị trí tuyển dụng.
- Thực hiện việc sàng lọc hồ sơ ứng tuyển, liên hệ với các ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn.
- Thông báo kết quả phỏng vấn cho các ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với những ứng viên không đạt.
- Thực hiện các công việc để duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí ứng tuyển khác nhau.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng tuyển dụng
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30); Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI