Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Five Star Tower, Tầng 3 - G4 số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận các yêu cầu, lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng nhân sự theo phân công và định biên nhân sự được phê duyệt; và triển khai tìm kiếm ứng viên phù hợp với từng vị trí cụ thể;

Thực hiện phỏng vấn, đánh giá ứng viên và tuân thủ theo quy trình làm việc và quy trình tuyển dụng;

Thực hiện công tác tiếp đón nhân sự mới; hỗ trợ và theo dõi nhân sự mới trong quá trình thử việc

Đề xuất phương án triển khai công việc hiệu quả;

Thực hiện báo cáo công việc cho cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng, ưu tiên đã từng công tác trong đơn vị có tỷ lệ biến động nhân sự lớn hoặc có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí telesale, CSKH, MKT ads,...

Ứng viên tuổi từ năm sinh 1998 - 2002.

Có laptop

Nhanh nhẹn, trẻ trung, năng động yêu thích công việc tuyển dụng, yêu thích việc sử dụng công cụ mạng xã hội

Có tư duy làm việc theo hiệu quả công việc, sẵn sàng cháy hết mình vì mục tiêu đề ra

Tại CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 - 12 triệu + thưởng tuyển dụng

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Phụ cấp gửi xe: 100.000 VNĐ/tháng

Thưởng tháng lương thứ 13

Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty

Review lương 2 lần/năm vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm

Các chế độ khác như sinh nhật, cưới hỏi, đau bệnh...

Không gian làm việc mở và thúc đẩy cả sự tập trung cá nhân và các hoạt động làm việc theo nhóm.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và hợp tác.

Teambuilding hàng năm & các sự kiện nội bộ gắn kết.

Hưởng chính sách giá ưu đãi dành cho nhân viên của tập đoàn khi sử dụng các sản phẩm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin