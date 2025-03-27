Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT GROUP
- Hà Nội: Five Star Tower, Tầng 3
- G4 số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tiếp nhận các yêu cầu, lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng nhân sự theo phân công và định biên nhân sự được phê duyệt; và triển khai tìm kiếm ứng viên phù hợp với từng vị trí cụ thể;
Thực hiện phỏng vấn, đánh giá ứng viên và tuân thủ theo quy trình làm việc và quy trình tuyển dụng;
Thực hiện công tác tiếp đón nhân sự mới; hỗ trợ và theo dõi nhân sự mới trong quá trình thử việc
Đề xuất phương án triển khai công việc hiệu quả;
Thực hiện báo cáo công việc cho cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tuổi từ năm sinh 1998 - 2002.
Có laptop
Nhanh nhẹn, trẻ trung, năng động yêu thích công việc tuyển dụng, yêu thích việc sử dụng công cụ mạng xã hội
Có tư duy làm việc theo hiệu quả công việc, sẵn sàng cháy hết mình vì mục tiêu đề ra
Tại CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Phụ cấp gửi xe: 100.000 VNĐ/tháng
Thưởng tháng lương thứ 13
Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty
Review lương 2 lần/năm vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm
Các chế độ khác như sinh nhật, cưới hỏi, đau bệnh...
Không gian làm việc mở và thúc đẩy cả sự tập trung cá nhân và các hoạt động làm việc theo nhóm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và hợp tác.
Teambuilding hàng năm & các sự kiện nội bộ gắn kết.
Hưởng chính sách giá ưu đãi dành cho nhân viên của tập đoàn khi sử dụng các sản phẩm của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI