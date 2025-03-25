Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ksfinance làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phân tích yêu cầu tuyển dụng và đề xuất phương án tuyển dụng phù hợp.

Sàng lọc, tổ chức đánh giá và phỏng vấn các ứng viên theo yêu cầu công việc

Tham gia xây dựng quy trình, cơ sở dữ liệu, công cụ phục vụ mục đích tuyển dụng

Thu thập, phân tích thông tin thị trường lao động để tư vấn cho trưởng bộ phận liên quan đến hoạt động tuyển dụng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế...

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng Bất Động Sản)

Có kỹ năng về tạo nguồn tốt, biết cách khai thác các kênh tuyển dụng hiệu quả

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ksfinance Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thoả thuận theo năng lực từ 10 đến 12 triệu

Xét tăng lương định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, lành mạnh và cạnh tranh

Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: sinh nhật, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT, BHTN ... và được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc tốt nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ksfinance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin