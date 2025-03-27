Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 số 42 Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm Tuyển dụng giáo viên dạy Online tham gia giảng dạy các lớp học trực tuyến.

Giám sát hoạt động tuyển dụng giáo viên (Bao gồm: Đăng tuyển, Tìm CV, Sàng lọc hồ sơ và Trực tiếp phỏng vấn.

Trực tiếp xây dựng và triển khai quy trình tuyển dụng giáo viên theo tiêu chuẩn do phòng đề ra, phục vụ công tác giảng dạy các lớp học trực tuyến;

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc các khóa đào tạo liên quan đến Quản lý nhân sự, Tuyển dụng, hoặc Quản trị kinh doanh.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tuyển dụng hoặc Quản lý nhân sự.

Hiểu biết về nguồn cung ứng lao động, thị trường lao động và các xu hướng tuyển dụng hiện tại.

Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến tuyển dụng, ví dụ như các hệ thống theo dõi ứng viên, Microsoft Office, v.vv.. cũng như các nền tảng tuyển dụng TopCV, Indeed, LinkedIn, v.vv..Có khả năng phân tích thông tin hồ sơ ứng viên và ra quyết định sàng lọc.

Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc.

Có khả năng giao tiếp mạch lạc, trình bày ý tốt để phục vụ cho quá trình làm việc cùng đồng nghiệp, ứng viên cũng như cấp quản lý.

Có tính kỷ luật trong việc theo dõi các deadline và bảo đảm rằng quá trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ.

Ưu tiên ứng viêng giao tiếp Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn: 8.000.000 – 12.000.000đ/tháng, thỏa thuận theo năng lực, xứng đáng với năng lực và đóng góp.

Được phụ cấp 100% trang thiết bị phục vụ công việc: máy tính, điện thoại, sim thẻ trong quá trình làm việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, lương thưởng tháng thứ 13, thưởng lễ 30/4, 2/9, review lương định kì...)

Được tham gia đào tạo dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ và kĩ năng mềm bản thân.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp, cơ hội thăng tiến cao, cơ hội để trau dồi và nâng cao khả năng tiếng anh.

Cơ hội giao lưu, học tập với các đơn vị truyền thông báo chí, đài truyền hình, các đối tác lớn trong lĩnh vực giáo dục.

Cơ hội làm việc trong đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tiếng anh thế hệ mới áp dụng công nghệ hiện đại, đơn vị đầu tiên và duy nhất hợp tác cùng VTV7 làm nên gameshow tiếng anh cho trẻ em.

Cơ hội sử dụng trọn bộ sản phẩm của Công ty khi làm việc tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

