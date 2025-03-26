Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch, đề xuất phương án và thực hiện hoạt động tuyển dụng các phòng ban của công ty.

Theo dõi, kiểm soát định biên nhân sự các khối phụ trách đảm bảo tuyển dụng đúng định biên và nhu cầu của các bộ phận.

Phát triển nguồn tuyển dụng, tham gia phỏng vấn, đánh giá cùng Hiring Manager, đưa ra những tư vấn cho các bộ phận về thị trường, chân dung ứng viên...

Thực hiện báo cáo tuyển dụng hàng tuần/ tháng.

Tham gia các hoạt động xây dựng và nâng cao trải nghiệm và giữ chân nhân sự tại công ty.

Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự,...

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm tuyển IT, Marketing,…

Sử dụng thành thạo mạng xã hội, các trang web tuyển dụng, quản lý dữ liệu ứng viên và có network ứng viên tốt.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.

Kỹ năng tin học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng theo chế độ của công ty.

Thưởng upto 3 tháng lương/năm.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.

Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h30-12h00; 13h00-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

