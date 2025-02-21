Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: R6

- L2B

- 08B, khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và trực tiếp thực hiện các bước tuyển dụng theo vị trí, chỉ tiêu,
kế hoạch được giao:
• Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng.
• Tìm kiếm, sàng lọc tổng hợp hồ sơ ứng viên.
• Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng.
• Đàm phán, chốt ứng viên, thông báo kết quả tuyển dụng cho ứng viên.
• Thực hiện các bước sau phỏng vấn và cập nhật các thông tin về ứng viên sau
khi ứng viên gia nhập.
• Phát triển cơ sở dữ liệu ứng viên qua các hoạt động networking, quảng cáo,
giới thiệu ứng viên.
• Phát triển và xây dựng mối quan hệ tốt với các đơn vị thực hiện tuyển dụng
nhân sự. Tìm kiếm, thiết lập và phát triển quan hệ với các đối tác, các hiệp
hội, các nguồn tuyển dụng tương ứng với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị được
giao phụ trách.
• Quản lý các yêu cầu tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng các vị trí nhân sự
được giao phụ trách.
• Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu và các công việc
khác theo phân công của các cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 01 năm trở lên kinh nghiệm tuyển dụng mass
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức về quản trị nhân sự, đặc biệt là lĩnh vực tuyển dụng
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Kỹ năng đàm phán và thương lượng hiệu quả
Kỹ năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên chuyên nghiệp
Khả năng đánh giá hồ sơ và sàng lọc ứng viên nhanh chóng, chính xác
Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ tuyển dụng online
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7-10 triệu + Thưởng (Không áp KPI tuyển dụng, công ty có đầu tư ngân sách cho mảng tuyển dụng)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ tuyển dụng và quản trị nhân sự
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, lô E187 khu Shophouse Châu âu, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

