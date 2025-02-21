Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: R6 - L2B - 08B, khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và trực tiếp thực hiện các bước tuyển dụng theo vị trí, chỉ tiêu,

kế hoạch được giao:

• Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng.

• Tìm kiếm, sàng lọc tổng hợp hồ sơ ứng viên.

• Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng.

• Đàm phán, chốt ứng viên, thông báo kết quả tuyển dụng cho ứng viên.

• Thực hiện các bước sau phỏng vấn và cập nhật các thông tin về ứng viên sau

khi ứng viên gia nhập.

• Phát triển cơ sở dữ liệu ứng viên qua các hoạt động networking, quảng cáo,

giới thiệu ứng viên.

• Phát triển và xây dựng mối quan hệ tốt với các đơn vị thực hiện tuyển dụng

nhân sự. Tìm kiếm, thiết lập và phát triển quan hệ với các đối tác, các hiệp

hội, các nguồn tuyển dụng tương ứng với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị được

giao phụ trách.

• Quản lý các yêu cầu tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng các vị trí nhân sự

được giao phụ trách.

• Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu và các công việc

khác theo phân công của các cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 01 năm trở lên kinh nghiệm tuyển dụng mass

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức về quản trị nhân sự, đặc biệt là lĩnh vực tuyển dụng

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Kỹ năng đàm phán và thương lượng hiệu quả

Kỹ năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên chuyên nghiệp

Khả năng đánh giá hồ sơ và sàng lọc ứng viên nhanh chóng, chính xác

Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ tuyển dụng online

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7-10 triệu + Thưởng (Không áp KPI tuyển dụng, công ty có đầu tư ngân sách cho mảng tuyển dụng)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ tuyển dụng và quản trị nhân sự

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

