Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ngày đăng tuyển: 18/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 677/2A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc tuyển dụng các vị trí thuộc khối văn phòng/cửa hàng/ vận hành: Nhận yêu cầu tuyển dụng từ phòng ban chuyên môn; Tìm kiếm, sàng lọc ứng viên theo các tiêu chí trong yêu cầu công việc; Tổ chức phỏng vấn và đánh giá ứng viên; Thỏa thuận về phúc lợi và các điều kiện làm việc.
Thực hiện quy trình onboarding cho nhân viên mới: Thủ tục nhận việc; Tạo data dữ liệu ứng viên mới trên phần mềm nhân sự.
Thực hiện việc tổng hợp, quản lý và bàn giao hồ sơ nhân viên mới mỗi tháng
Chịu trách nhiệm theo dõi/ tester về vận hành trên website tuyển dụng của Công ty và phối hợp với nhà cung cấp để đảm bảo vận hành hiệu quả.
Hỗ trợ và phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến Employer Branding, hoạt động Công ty.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh,…
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành Bán lẻ.
Có tư duy hệ thống, data-driven mindset, xử lý tốt data trên GG sheet. Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng được các báo cáo trên Data Studio.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị mối quan hệ tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động và nghiêm túc trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 2 tháng full 100% lương chính thức
Lương tháng 13 & Đánh giá hiệu quả công việc Quý 1 hàng năm
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt, công ty đóng 100% bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và du lịch hàng năm
Nhiều hoạt động phong trào xuyên suốt các dịp Lễ, Tết trong năm
Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến, phát triển cùng Công ty
Daily food đa dạng, miễn phí trái cây, trà, cafe, bánh kẹo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 677/2A, Điện Biên Phủ, phường 25, Q.Bình Thạnh. TP.HCM

