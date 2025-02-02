Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Toà Mitec, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kiến trúc hạ tầng cho dịch vụ chạy trên GCP ( google cloud)

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi dịch vụ từ bên AWS sang GCP.

Các công việc khác theo phân công của Cấp Trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thiết kế kiến trúc hệ thống chạy trên GCP (Biết thêm AWS là lợi thế)

Điểm cộng cho các bạn có kinh nghiệm chuyển dữ liệu từ AWS sang GCP( các dịch vụ cơ bản, server, network, mysql, email)

Có kinh nghiệm IaC (Terraform hoặc CloudFormation hoặc Deployment Manager

Khả năng trình bày và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Tổ chức Teambuilding hàng tháng

Thưởng các dịp Lễ, Tết,...

1 năm hơn 13 tháng lương

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM

