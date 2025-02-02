Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 10, Toà Mitec, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng kiến trúc hạ tầng cho dịch vụ chạy trên GCP ( google cloud)
Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi dịch vụ từ bên AWS sang GCP.
Các công việc khác theo phân công của Cấp Trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm thiết kế kiến trúc hệ thống chạy trên GCP (Biết thêm AWS là lợi thế)
Tại CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận theo năng lực
Tổ chức Teambuilding hàng tháng
Thưởng các dịp Lễ, Tết,...
1 năm hơn 13 tháng lương
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
