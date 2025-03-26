Tuyển Content Creator Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, 22 Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tìm kiếm, biên tập và tối ưu nội dung Video/Ảnh/Tin tức bằng tiếng Anh cho cộng đồng quốc tế theo chủ đề của team trên các kênh social
Chủ động đưa ra ý kiến, tìm kiếm và đề xuất ý tưởng mới cho định hướng phát triển của team.
Quản trị các kênh social media, báo cáo và review về công việc/sản phẩm cá nhân cho trưởng nhóm.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về các kênh truyền thông như Instagram, Facebook, Youtube và Websites.
Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bao gồm: Lương cứng 7 - 9 triệu/ tháng (tùy năng lực) + thưởng hiệu suất công việc + thưởng doanh thu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
