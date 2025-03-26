Tuyển Content Creator Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, 22 Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tìm kiếm, biên tập và tối ưu nội dung Video/Ảnh/Tin tức bằng tiếng Anh cho cộng đồng quốc tế theo chủ đề của team trên các kênh social
Chủ động đưa ra ý kiến, tìm kiếm và đề xuất ý tưởng mới cho định hướng phát triển của team.
Quản trị các kênh social media, báo cáo và review về công việc/sản phẩm cá nhân cho trưởng nhóm.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về các kênh truyền thông như Instagram, Facebook, Youtube và Websites.
Yêu thích và am hiểu về marketing & truyền thông.
Tốt nghiệp các ngành Truyền thông, Báo chí, PR & Marketing,...là một lợi thế
Kỹ năng dựng video cơ bản.
Có khả năng sáng tạo, tư duy câu chữ, kỹ năng viết, biên tập ưu tiên bằng tiếng Anh.
Có khả năng đọc hiểu tiếng anh cơ bản.
Có Khả năng điều phối và làm việc nhóm.
Thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ và không ngại học điều mới.

Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng 7 - 9 triệu/ tháng (tùy năng lực) + thưởng hiệu suất công việc + thưởng doanh thu.
Lương tháng thứ 13; Review lương 1 lần/ năm
Tham gia BHXH, chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà Nước
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm
Được tham gia các hoạt động thường niên, du lịch, nghỉ mát, Gala cuối năm, teambuilding cùng Công ty hoặc các phong trào do team tổ chức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 22 đường Xuân La, Hồ Tây, Hà Nội - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

