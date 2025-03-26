Tuyển Content Creator Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, 22 Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tìm kiếm, biên tập và tối ưu nội dung Video/Ảnh/Tin tức bằng tiếng Anh cho cộng đồng quốc tế theo chủ đề của team trên các kênh social

Chủ động đưa ra ý kiến, tìm kiếm và đề xuất ý tưởng mới cho định hướng phát triển của team.

Quản trị các kênh social media, báo cáo và review về công việc/sản phẩm cá nhân cho trưởng nhóm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về các kênh truyền thông như Instagram, Facebook, Youtube và Websites.

Yêu thích và am hiểu về marketing & truyền thông.

Tốt nghiệp các ngành Truyền thông, Báo chí, PR & Marketing,...là một lợi thế

Kỹ năng dựng video cơ bản.

Có khả năng sáng tạo, tư duy câu chữ, kỹ năng viết, biên tập ưu tiên bằng tiếng Anh.

Có khả năng đọc hiểu tiếng anh cơ bản.

Có Khả năng điều phối và làm việc nhóm.

Thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ và không ngại học điều mới.

Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng 7 - 9 triệu/ tháng (tùy năng lực) + thưởng hiệu suất công việc + thưởng doanh thu.

Lương tháng thứ 13; Review lương 1 lần/ năm

Tham gia BHXH, chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà Nước

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm

Được tham gia các hoạt động thường niên, du lịch, nghỉ mát, Gala cuối năm, teambuilding cùng Công ty hoặc các phong trào do team tổ chức

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin