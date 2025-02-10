Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: MonHD Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nghiên cứu về sản phẩm, dịch vụ, người tiêu dùng.
Lên kế hoạch và chiến lược nội dung trên các kênh Social của công ty (Facebook, Youtube, Tiktok...).
Phối hợp với designer, editor và các thành viên trong team để sản xuất nội dung chất lượng (bài viết, hình ảnh, video..).
Xây dựng các nội dung mang tính định hướng trên các hội nhóm liên quan đến ngành.
Đánh giá đo lường chất lượng các bài viết để tối ưu, chỉnh sửa cho phù hợp.
Cập nhật xu hướng thị trường để đưa ra những ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu
Báo cáo kết quả định kỳ
Công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh đọc và viết tốt tương đương Ielts 5.5 trở lên
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan đến Marketing, PR, Digital Marketing, Kinh tế...
Có kinh nghiệm về Content writer, PR, Digital Marketing hoặc làm trong lĩnh vực quảng cáo, báo chí, truyền thông.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ecommerce, cụ thể trong lĩnh vực Print on Demand là 1 lợi thế
Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu
Có tinh thần làm việc tập trung, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc.
Ưu tiên biết sử dụng Capcut
Có khả năng viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt.
CV được viết bằng tiếng anh
Năng động, hòa đồng và có kĩ năng làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8-12M
Performance review hàng năm.
Tăng hiểu biết về ngành thương mại điện tử quốc tế
Tăng kỹ năng nghiên cứu và học tập, kỹ năng tiếng Anh.
Môi trường có văn hóa "Mở", mọi người đều được thoải mái feedback, đưa ra ý kiến đóng góp.
Hưởng các chế độ, phúc lợi: Lương tháng 13; Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác; BHXH, BHYT, BHTN.
Phí đỗ xe miễn phí trong tòa nhà.
Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty.
Được cung cấp máy tính để bàn, đồ dùng văn phòng cần thiết.
Hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding (hàng quý), liên hoan sinh nhật (hàng tháng).
Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB bi lắc, CLB cầu lông, CLB chạy bộ, CLB yoga...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà CT1B thuộc Dự án Mon City (Hải Đăng City), Đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

