Tuyển Content Creator Công ty TNHH Erutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Xây dựng kịch bản quay, dựng video đa dạng hình thức (video hài liên quan đến dịch vụ, video meme) và phối hợp với Team media triển khai sản xuất.

Trực tiếp Post Bài cho hệ thống các kênh Social Media của Cty .

Post Seeding hội nhóm gia tăng nhận diện thương hiệu và khách hàng tiềm năng cho Cty .

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sáng tạo cao, hiểu biết thuật toán về nền tảng tiktok

Có kinh nghiệm xây dựng hoặc làm việc cùng Team Tiktok trước đó ít nhất 1 năm trở lên .

Có khả năng xây dựng kịch bản hài hước hoặc tiểu phẩm Sitcom, có nhiều ý tưởng về xây dựng kênh .

Đã tham gia Team trước đó sản xuất những kịch bản Tiktok đạt được kết quả từ 50k Sub trở lên .

Có khả năng tìm kiếm, phân loại nắm bắt các Trend trên môi trường mạng xã hội.

Tại Công ty TNHH Erutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 7 - 8 triệu trở lên tùy năng lực + Phụ cấp + KPI + Thưởng ( thu nhập 10 tr- 12 tr trở lên)

- Thời gian làm việc: Hành chính 26 công /tháng từ thứ 2-Thứ 7 hoặc linh động .

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và công ty;

Được tham gia các chuyến du lịch, thăm quan, team building định kì....;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.

Thưởng tháng lương thứ 13, Xét nâng lương từ 6 tháng/lần .

Cơ hội phát triển thăng tiến lên vị trí cấp quản lí, phát triển khả năng của bản thân

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Erutech Việt Nam

