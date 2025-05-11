Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 72B Lê Văn Sỹ, phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Trực tiếp sáng tạo, lên kịch bản, quay chụp, edit VIDEO (reels, short videos) cho các kênh Tik Tok, Facebook, Instagram.
- Sáng tạo nội dung, hình ảnh cho các campaign quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Instagram, Tiktok.
- Đo lường chất lượng từng VIDEO trên TIKTOK, Facebook và mức độ chuyển đổi.
- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến về Content, phát triển kênh social, các chiến dịch Marketing, quảng cáo nhằm mang lại hiệu quả cao về thu hút khách hàng, tăng nhận diện thương hiệu.
- Lead 3 – 4 bạn Thực Tập Sinh
- Hỗ trợ bộ phận Marketing triển khai các hoạt động marketing khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại Học chuyên ngành Marketing.
- Có kiến thức vững về Content Marketing.
- Kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 6 tháng và có portfolio các nội dung đã từng sản xuất ở các nền tảng khác nhau.
- Kinh nghiệm làm Marketing cho brand sẽ là một lợi thế.
- Thành thạo kỹ năng Capcut và Premier Pro.
- Tư duy sáng tạo, áp dụng những xu hướng mới nhất để áp dụng một cách phù hợp cho brand.
- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9 – 11 triệu/tháng.
- Thưởng lương tháng 13 (theo quy định công ty)
-Review lương 6 tháng/lần
- Thử việc 03 tháng (01 tháng đầu hưởng 85% lương, 02 tháng sau hưởng 100% lương).
-Có chế độ BHXH sau 3 tháng thử việc
- Được nghỉ phép các ngày nghỉ lớn trong năm theo lịch nhà nước
- Môi trường làm việc linh hoạt, năng động, và chủ động thời gian
- Làm việc trong môi trường startup với team trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT

CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 4B Hồ Xuân Hương, P. Võ Thị Sáu, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

