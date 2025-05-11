Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLINKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 62/5 Nhất Chi Mai, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Sáng tạo và sản xuất nội dung review phim truyện dưới dạng bài viết, video, hoặc livestream trên các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok.

Xem phim theo kế hoạch (bao gồm cả phim chiếu rạp, phim truyền hình, phim chiếu online), sau đó phân tích và chia sẻ cảm nhận khách quan, cuốn hút.

Kết hợp với team thiết kế, dựng video để hoàn thiện sản phẩm đăng tải.

Cập nhật xu hướng phim ảnh, showbiz, bắt trend kịp thời để phát triển nội dung hấp dẫn.

Góp ý và phát triển kịch bản nội dung cho các series review định kỳ.

Hỗ trợ lan tỏa nội dung để tăng tương tác, thu hút người xem và xây dựng cộng đồng yêu phim.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực review phim hoặc làm nội dung liên quan (ưu tiên ứng viên từng làm YouTube, Facebook fanpage, Tiktok…)

Có khả năng cảm thụ phim ảnh tốt, biết cách phân tích, đánh giá nội dung phim đa dạng thể loại.

Có kỹ năng viết, biên tập hoặc nói chuyện trước ống kính cuốn hút, có màu sắc cá nhân.

Ưu tiên ứng viên có khả năng quay – dựng video cơ bản hoặc làm việc được với team kỹ thuật.

Chủ động, sáng tạo, chịu khó cập nhật xu hướng và có tinh thần làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLINKS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15.000.000Đ + thưởng

Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, tự do thể hiện quan điểm cá nhân.

Hỗ trợ phát triển thương hiệu cá nhân nếu có mong muốn.

Cung cấp công cụ làm việc và chi phí đi xem phim (nếu cần).

Thưởng theo hiệu suất, KPIs và lượt tương tác nội dung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLINKS

