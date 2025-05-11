Tuyển Content Creator Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 146 Đường 6A (KDC Đại Phúc), xã Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Lên kế hoạch và sản xuất nội dung:

Thiết kế chiến lược nội dung trên các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

Sản xuất các bài đăng quảng bá sự kiện như teaser, infographic, countdown video.

Sáng tạo nội dung kêu gọi tham gia giải đấu, thu hút khán giả và vận động viên.

Tổ chức các minigame, thử thách online (challenge hashtags) để tăng sự tham gia.

2. Tương tác, phản hồi từ cộng động và các nội dung trực tiếp tại sự kiện:

Trả lời bình luận, tin nhắn từ khán giả và vận động viên trên mạng xã hội.

Thu thập ý kiến phản hồi và sử dụng để cải thiện nội dung.

Chụp ảnh, quay video các khoảnh khắc nổi bật trong giải đấu.

Thực hiện livestream hoặc cập nhật trực tiếp trên mạng xã hội.

3. Tối ưu hóa nội dung cho từng nền tảng:

Điều chỉnh định dạng và phong cách nội dung (video ngắn cho TikTok, album ảnh cho Facebook).

Sử dụng hashtags và từ khóa phù hợp để tăng khả năng hiển thị.

4. Sáng tạo nội dung hậu sự kiện, tương tác cao:

Tạo các bài đăng như thăm dò ý kiến, bình chọn người chiến thắng, hoặc \"behind-the-scenes\" video.

Thực hiện phỏng vấn vận động viên hoặc khán giả để tạo nội dung gần gũi.

Biên tập recap video, album ảnh để lan tỏa dư âm sự kiện.

Viết bài báo cáo hoặc bài blog về sự kiện, nhấn mạnh các kết quả và thành công nổi bật.

5. Lan tỏa giá trị sự kiện qua nội dung:

Tập trung vào các câu chuyện truyền cảm hứng từ vận động viên, khán giả hoặc đội ngũ tổ chức.

Phát triển nội dung liên quan đến lợi ích thể thao cho sức khỏe và tinh thần.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hơn 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tổ chức sự kiện, F&B,….

Sử dụng được các phần mềm Canva, Figma, Capcut…

Cập nhật các thay đổi thuật toán trên TikTok, Instagram, và Facebook để tối ưu hóa nội dung.

Nắm bắt xu hướng nội dung, trending,…

Khả năng sáng tạo, giàu ý tưởng, tính năng động, nhiệt huyết

Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa, dùng tại văn phòng

Thưởng nóng, thưởng KPI hiệu quả công việc

Thưởng tháng 13, thưởng doanh số theo tình hình kinh doanh của Công ty

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định nhà nước

Được cấp 4 thùng nước/tháng chỉ dành cho CBNV của Công ty

Tham gia các hoạt động, sự kiện mà Công ty tổ chức

Phụ cấp thâm niên

Được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ bài bản

Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến rộng mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

