Tuyển Content Creator Công ty TNHH TMZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tiếp nhận brief & kịch bản Creative từ team Performance để thực hiện video bán hàng.

Quay/chụp sản phẩm (ưu tiên dùng điện thoại), tạo khung hình thu hút, đúng “mood” thị trường Mỹ/Âu.

Dựng video ngắn (Reels, TikTok, Shorts…) bằng CapCut (hoặc tool tương tự), đảm bảo nhanh – gọn – hiệu quả.

Hiểu và áp dụng A/B Testing vào sản xuất video: thay đổi angles, hook, ending để tìm ra công thức tối ưu.

Cùng team góp ý, lên idea (theo hướng storytelling) và phân tích về hành vi, tâm lý khách hàng để sản phẩm có chiều sâu và khả năng viral.

Cập nhật trend thường xuyên, chia sẻ insight cho team Performance chọn hướng creative phù hợp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm làm việc với kịch bản Creative & sản xuất nội dung cho mục tiêu bán hàng.

Dựng video mượt, nhanh bằng CapCut, ưu tiên các bạn có gu thẩm mỹ và “bắt trend” tốt.

Thành thạo sử dụng các công cụ tạo video bằng AI (như Runway, Icon AI…) và sẵn sàng học và làm quen với các công nghệ mới.

Thành thạo quay dựng bằng điện thoại, căn góc tốt, hiểu ánh sáng, biết tận dụng bối cảnh đơn giản.

Hiểu văn hóa Mỹ/châu Âu – từng xem nhiều nội dung US-UK (phim, show, TikTok, creator nước ngoài…) để dựng video đúng vibe.

Tiếng Anh đọc hiểu tốt.

Tốc độ làm video nhanh, linh hoạt, không cầu kỳ kỹ thuật – ưu tiên hiệu quả thực chiến.

Có tư duy sáng tạo + kỹ năng tốt về storytelling.

Tư duy data-driven: Biết cách đọc và hiểu dữ liệu để điều chỉnh nội dung video, giúp tăng hiệu quả tiếp cận và chuyển đổi.

Đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Tại Công ty TNHH TMZ Thì Được Hưởng Những Gì

3.1. Lương thưởng và Phúc lợi:

Lương cứng: Mức lương cạnh tranh – Thu nhập trung bình năm lên tới 13++ tháng lương

Đánh giá & xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần

12 ngày phép năm, chế độ nghỉ “giờ hạnh phúc”, “nghỉ ngày khai giảng cùng con”,… nghỉ Lễ – Tết đầy đủ theo Luật & chính sách công ty.

Teambuilding & du lịch 2 lần/năm, sinh nhật, các dịp lễ đều có quà & phụ cấp.

Bảo hiểm đầy đủ: BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ 1 năm

3.2. Môi trường và Cơ hội:

Được tham gia thực chiến với các campaigns marketing cho thị trường global => học hỏi về Social Media Marketing, Performance Marketing.

Được trao quyền và cơ hội để không ngừng phát triển, học hỏi và bứt phá tiềm năng của bản thân

Có khung năng lực và khung nhiệm vụ được public minh bạch rõ ràng, Có lộ trình phát triển rõ ràng, bài bản

Được hưởng quỹ hỗ trợ học tập TMZ (TMZ Career Lift), tài trợ tới 90% chi phí khoá học nâng cao chuyên môn cho mỗi cá nhân

Môi trường làm việc trẻ trung, quyết liệt, nói không với drama, thẳng thắn feedback giúp bạn phát triển bản thân nhanh chóng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMZ

