Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Happy Hour, Hội thao, YEP, Quận Cầu Giấy

Kinh nghiệm & Kiến thức

3-5 năm trong lĩnh vực customer success hoặc account management

Kinh nghiệm làm việc với khách hàng doanh nghiệp

Thành công trong việc duy trì và phát triển danh mục khách hàng

Kinh nghiệm sử dụng các công cụ CRM và phân tích dữ liệu

Hiểu sâu về sản phẩm/dịch vụ công ty

Quy trình quản lý khách hàng và chu kỳ sống khách hàng

Xu hướng ngành và thị trường

Phương pháp đo lường và phân tích dữ liệu khách hàng

Kỹ năng

Giao tiếp và thuyết trình xuất sắc

Quản lý quan hệ khách hàng

Phân tích dữ liệu và ra quyết định

Giải quyết vấn đề và xử lý khủng hoảng

Kỹ năng đàm phán và bán hàng

Quản lý dự án và thời gian

Lãnh đạo và làm việc nhóm

Tư duy chiến lược và khả năng lập kế hoạch

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

