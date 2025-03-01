Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Happy Hour, Hội thao, YEP, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm & Kiến thức
3-5 năm trong lĩnh vực customer success hoặc account management
Kinh nghiệm làm việc với khách hàng doanh nghiệp
Thành công trong việc duy trì và phát triển danh mục khách hàng
Kinh nghiệm sử dụng các công cụ CRM và phân tích dữ liệu
Hiểu sâu về sản phẩm/dịch vụ công ty
Quy trình quản lý khách hàng và chu kỳ sống khách hàng
Xu hướng ngành và thị trường
Phương pháp đo lường và phân tích dữ liệu khách hàng
Kỹ năng
Giao tiếp và thuyết trình xuất sắc
Quản lý quan hệ khách hàng
Phân tích dữ liệu và ra quyết định
Giải quyết vấn đề và xử lý khủng hoảng
Kỹ năng đàm phán và bán hàng
Quản lý dự án và thời gian
Lãnh đạo và làm việc nhóm
Tư duy chiến lược và khả năng lập kế hoạch
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 40 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA
