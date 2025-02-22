Tuyển Data Analyst Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Data Analyst

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VMT, 1/82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tìm hiểu, thu thập các nguồn data trong từ các nguồn dữ liệu (Bán hàng, Marketing, Supply chain...)
Xây dựng, bảo trì và tối ưu hóa luồng ETL dữ liệu để thu thập dữ liệu về Data warehouse, giảm thời gian xử lý và sử dụng tài nguyên
Thực hiện chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu, đảm bảo dữ liệu sẵn sàng cho phân tích và báo cáo.
Xây dựng hệ thống báo cáo và trình bày kết quả: Tạo các báo cáo, truy vấn dữ liệu, tạo biểu đồ dashboard để trình bày kết quả của phân tích dữ liệu về hoạt động mua, bán, quản lý tồn kho, danh mục hàng hóa, khách hàng...theo yêu cầu bằng hệ thống Tableau
Xây dựng Hướng dẫn người dùng sử dụng các báo cáo vận hành, quản lý của hệ thống
(Điểm cộng) Biết sử dụng các công cụ no-code, low-code, chatbot, AI

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT
Có kinh nghiệm > 2 năm tại các đơn vị về bán lẻ, thương mại dịch vụ
Thành thạo SQL và lập trình xử lý dữ liệu bằng Python
Sử dụng thành thạo các công cụ visualize để chuyển đổi dữ liệu sang dạng graphics (Tableau), hiểu
biết và có tư duy hệ thống trong lĩnh vực kinh doanh phân phối, bán lẻ là một lợi thế
Tư duy tích cực, chủ động; tinh thần giúp đỡ, cùng nhau thúc đẩy team phát triển.
Linh hoạt với các yêu cầu mới và chủ động hoàn thành công việc đúng thời hạn.
Có khả năng truyền đạt ý tưởng kỹ thuật rõ ràng với các bên liên quan không chuyên môn.
Có khả năng nghiên cứu, đánh giá và cập nhật công nghệ mới thường xuyên.
Đọc hiểu tiếng Anh

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm và Thưởng lương tháng thứ 13
- Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...
- Tham gia các chương trình Team building, du lịch...
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

